Grupo RBS terá espaço em Gramado para cobertura especial de inverno

Conectado ao jeito gaúcho de viver o inverno, o Grupo RBS amplia sua presença na Serra com um espaço em Gramado, principal polo turístico do Estado durante a estação, entre os dias 16 de julho e 23 de agosto. O local, na Praça Central Major Nicoletti, 2600, em frente à Paróquia São Pedro, será palco de transmissões de programas e entradas ao vivo nos veículos da empresa.
Com entrada franca, o Espaço de Inverno Grupo RBS funcionará das 10h às 20h, com café liberado aos visitantes. Em dias e horários específicos, haverá distribuição de brindes que remetem à estação, como copos térmicos, sachês de café e bergamotas.
Ao longo da temporada, o espaço vai centralizar a cobertura da Região das Hortênsias, com conteúdos multiplataformas nos veículos do Grupo RBS. Em GZH, Zero Hora e Pioneiro, as matérias especiais abordam o impacto do turismo no desenvolvimento do Estado, os melhores roteiros para explorar a Serra e os bastidores do Festival de Cinema de Gramado, realizado de 12 a 22 de agosto.
Os visitantes também poderão conferir de perto a atuação de comunicadores da Gaúcha, nos programas Gaúcha Mais, Timeline e Supersábado; da Atlântida, em Tá Vazando e After; e da 102.3, em Discorama, Soft Hits, Faixa Especial e 102 Pop Rock. Na RBS TV, os programas Bom Dia Rio Grande, Jornal do Almoço, RBS Notícias e Baita Sábado vão contar com entradas ao vivo de repórteres e comunicadores diretamente do espaço em Gramado.
O projeto conta com patrocínio de Pompéia Pryme, Mantecorp, Racon, Prefeitura Municipal de Gramado e Omoda Jaecoo Felice.
Confira a programação completa do espaço*:
Julho
Quinta-feira (16)
- 11h45 – Entrada ao vivo no Jornal do Almoço (RBS TV), com Juliano Castro
- 14h – Ação de marca com distribuição de brindes
- 15h – Gaúcha Mais (Gaúcha), com Leandro Staudt, Mariana Ceccon e Paulo Germano
- 19h20 – Entrada ao vivo no RBS Notícias (RBS TV), com Ana Júlia Griguol
Sexta-feira (17)
- 15h – Tá Vazando (Atlântida), com Mik Silva
- 19h – After (Atlântida), com Mik Silva
Sábado (18)
- 14h40 – Entrada ao vivo no Baita Sábado (RBS TV), com Ana Júlia Griguol
Terça-feira (21)
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Serra), com Dani Fanti e Tiaguinho Zirbes
Quarta-feira (22)
- 11h – Discorama (102.3), com Sara Bodowsky
- 12h - Soft Hits (102.3), com Sara Bodowsky
- 13h - Faixa Especial (102.3), com Sara Bodowsky
- 14h -102 Pop Rock (102.3), com Sara Bodowsky
Sábado (25)
- 14h40 – Entrada ao vivo no Baita Sábado (RBS TV), com Giulia Perachi
Quarta-feira (29)
- 11h – Discorama (102.3), com Sara Bodowsky
- 12h - Soft Hits (102.3), com Sara Bodowsky
- 13h - Faixa Especial (102.3), com Sara Bodowsky
- 14h -102 Pop Rock (102.3), com Sara Bodowsky
Sexta-feira (31)
- 10h – Timeline (Gaúcha), com Kelly Matos e Paulo Germano
Agosto
Quarta-feira (5)
- 11h – Discorama (102.3), com Sara Bodowsky
- 12h - Soft Hits (102.3), com Sara Bodowsky
- 13h - Faixa Especial (102.3), com Sara Bodowsky
- 14h -102 Pop Rock (102.3), com Sara Bodowsky
Sexta-feira (7)
- 15h – Tá Vazando (Atlântida), com Mik Silva
- 19h – After (Atlântida), com Mik Silva
Quarta-feira (12)
- 16h – Tá Vazando (Atlântida Serra), com Dani Fanti e Tiaguinho Zirbes
Sábado (15)
- 14h - Ação de marca com distribuição de brindes
Quarta-feira (19)
- 11h – Discorama (102.3), com Sara Bodowsky
- 12h - Soft Hits (102.3), com Sara Bodowsky
- 13h - Faixa Especial (102.3), com Sara Bodowsky
- 14h -102 Pop Rock (102.3), com Sara Bodowsky
Quinta-feira (20)
- 15h – Tá Vazando (Atlântida), com Mik Silva
- 19h – After (Atlântida), com Mik Silva
Sexta-feira (21)
- 15h – Tá Vazando (Atlântida Serra), com Dani Fanti e Tiaguinho Zirbes
Sábado (22)
- 8h – Supersábado (Gaúcha), com Kelly Matos, Paulo Rocha e Denise Cruz
- 14h - Ação de marca com distribuição de brindes
*A programação está sujeita a alterações.