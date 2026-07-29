Granizo atinge cidades da Serra e Caxias entra em alerta para risco alto de deslizamentos

Uma forte chuva de granizo atingiu diferentes municípios da Serra durante a madrugada desta quarta-feira (29), provocando transtornos, principalmente na Região das Hortênsias. Houve registro do fenômeno em cidades como Caxias do Sul, Canela e Gramado. Apesar do volume de gelo em alguns pontos, até o momento não há registro de feridos.

Em Caxias do Sul, moradores relataram que a chuva de pedras começou por volta da meia-noite e durou cerca de cinco minutos. O tempo foi suficiente para que o granizo se acumulasse em pátios e ruas. Os bairros Desvio Rizzo e Esplanada estão entre os locais onde houve maior incidência do fenômeno.

A Defesa Civil Municipal realizou diversos atendimentos durante a madrugada e distribuiu cerca de 1,8 mil metros de lonas para moradores que tiveram as residências atingidas pelo granizo. Os principais registros de destelhamentos ocorreram na região do Desvio Rizzo e na Zona Norte.

O município ainda contabiliza os prejuízos causados pelo temporal. Até o fim da tarde de terça-feira (28), 118 casas já haviam registrado danos em decorrência do temporal da madrugada do dia anterior. Também foram registrados pontos sem energia elétrica na região central e em parte da Avenida Matteo Gianella, no bairro Santa Catarina, além de outras localidades que ainda estavam sendo levantadas pelas equipes.

Na manhã desta quarta-feira (29), a Defesa Civil emitiu um alerta para risco alto de deslizamentos pontuais em Caxias do Sul, válido até as 5h30min de quinta-feira (30). O órgão orienta que a população evite áreas de risco e fique atenta a sinais como rachaduras no solo, inclinação de postes, muros ou árvores, além de barulhos e vibrações em pisos, telhados e paredes. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Brigada Militar, pelo telefone 190, ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

Em Canela, o Corpo de Bombeiros atendeu a 15 ocorrências durante a madrugada, todas relacionadas ao granizo e à chuva intensa. A maior parte dos chamados foi por danos em telhados, principalmente em residências do bairro Jardim das Fontes. As famílias receberam lonas e telhas, e ninguém ficou ferido.

Os bombeiros também atenderam a uma ocorrência de alagamento provocada pelo entupimento de bueiros no bairro São Lucas. Conforme dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), o município acumulou cerca de 150 milímetros de chuva entre segunda-feira (27) e o início da manhã desta quarta-feira.

Em Gramado, o granizo também ficou acumulado em ruas da cidade. Apesar das imagens registradas por moradores, a Defesa Civil informou que não houve necessidade de atendimentos relacionados ao fenômeno.

Rios seguem em elevação e mantêm alerta para inundação

Além dos transtornos provocados pelo granizo, a elevação dos rios mantém a atenção. Em Santa Tereza, o Rio Taquari atingiu 11,69 metros na manhã desta quarta-feira e permanece em cota de alerta, com elevação entre 30 e 40 centímetros por hora, conforme o painel de monitoramento do governo do Estado. A Defesa Civil emitiu alerta laranja para risco de inundação, válido até as 18h30min desta quarta-feira, e orienta que moradores evitem áreas próximas ao rio.

Em razão da cheia, a travessia de balsa entre Santa Tereza e São Valentim do Sul permanece suspensa desde a tarde de terça-feira (28). Segundo a empresa Lacel Construção e Apoio Naval, responsável pelo serviço, a interrupção ocorreu devido ao aumento do nível do rio e à presença de galhos arrastados pela correnteza, que representam risco à operação. Ainda não há previsão para a retomada da travessia.