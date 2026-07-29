Geral

Atenção
Notícia

Granizo atinge cidades da Serra e Caxias entra em alerta para risco alto de deslizamentos

Chuva de pedras provocou destelhamentos e mobilizou bombeiros na Região das Hortênsias; Defesa Civil orienta moradores a evitarem áreas de risco

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pablo Ribeiro

Enviar emailVer perfil

Leonardo Portella

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS