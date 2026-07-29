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Gramado registra deslizamento de terra em estacionamento e quedas de árvores após chuva

De acordo com Defesa Civil, seis veículos foram danificados, mas não houve vítimas. Não há registro de impactos nos acessos à cidade ou atividades turísticas

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Bruno Tomé

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