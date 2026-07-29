Gramado registra deslizamento de terra em estacionamento e quedas de árvores após chuva

Estacionamento após deslizamento de terra em Gramado. Ana Júlia Griguol / Agencia RBS

Entre os municípios da Serra atingidos pela forte chuva dos últimos dias, Gramado registrou mais de 120 milímetros entre a terça-feira (28) e a madrugada de quarta (29). Conforme o município, houve situações pontuais e sem impactos em rodovias de acesso à cidade ou em atividades turísticas.

Segundo a Defesa Civil, entre as ocorrências está o deslizamento de terra no estacionamento de um hotel localizado às margens da RS-115, na manhã desta quarta. Seis veículos foram danificados, sem vítimas.

A Defesa Civil fez a vistoria e informa que profissionais contratados pelo estabelecimento farão uma avaliação técnica do local. A equipe diz ainda que não houve interdição e a rodovia não foi afetada. Máquinas no local fazem a limpeza da terra.

Foi a única situação do tipo registrada no município por conta da chuva. Segundo a Defesa Civil, outras ocorrências foram de duas casas atingidas por granizo e quedas pontuais de árvores em vias públicas, rede elétrica e em uma residência.

Mais de 120 milímetros em 24 horas

Na medição divulgada pelo município, o maior volume em Gramado foi no bairro Várzea Grande. Foram registrados 121,3mm de chuva. Já no Centro, o índice foi de 113,6mm.