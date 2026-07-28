Geral

Reflexos da chuva
Notícia

"Graças a Deus, foi só prejuízo material", diz morador após árvore cair sobre casa em Caxias

Residência no bairro Mariland foi atingida durante temporal da madrugada desta terça-feira; morador escapou com escoriações leves

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS