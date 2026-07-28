"Graças a Deus, foi só prejuízo material", diz morador após árvore cair sobre casa em Caxias

A chuva acompanhada de ventos fortes que atingiu Caxias do Sul durante a madrugada desta terça-feira (28) provocou a queda de uma árvore de grande porte sobre uma residência na Rua General Alexandre Moss Simões Reis, no bairro Mariland. O morador sofreu apenas escoriações leves.

O almoxarife Josias da Silva Ferreira, de 31 anos, dormia quando, por volta das 5h30min, foi surpreendido pelo impacto da árvore sobre a casa:

— Foi muito rápido. Só ouvi um barulho e, quando vi, já estava molhando dentro do quarto. Eu mesmo liguei para os bombeiros. Graças a Deus, foi só prejuízo material — conta.

Equipes do Corpo de Bombeiros atenderam a ocorrência e iniciaram a remoção da árvore. Mesmo após o susto, Ferreira disse que o sentimento é de alívio por ninguém ter se ferido gravemente.

— Não adianta ficar nervoso. Agora é esperar os bombeiros retirarem a árvore e ver o que vai ser possível fazer nas próximas horas — afirma.

Ferreira morava de aluguel na residência.

Destelhamentos, queda de árvores e transtornos no trânsito na Serra

O principal impacto do chuva na região foi a queda de árvores, galhos e destelhamentos, além de transtornos no trânsito. Em Caxias do Sul houve relatos de semáforos desligados em diferentes pontos da cidade, além de árvores e galhos caídos sobre vias.

Conforme a prefeitura de Caxias do Sul, houve a queda de um muro no bairro Fátima e registros de destelhamentos no bairro São Cristóvão, Desvio Rizzo, Esplanada e na localidade da 4ª Légua, em Galópolis. Além disso, uma árvore de grande porta caiu sobre uma residência no bairro Mariland. Não houve registro de feridos.

Em Farroupilha, a forte chuva provocou ao menos seis ocorrências de destelhamento, conforme informações da Defesa Civil. O caso mais grave foi registrado na Vila Esperança, onde uma residência teve danos significativos na cobertura. Apesar dos prejuízos materiais, não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado para prestar apoio à família atingida e ajudou na proteção dos móveis e pertences que permaneceram no imóvel. Uma equipe da Secretaria Municipal de Habitação também foi deslocada para acompanhar a situação e avaliar as necessidades dos moradores.

Segundo a Defesa Civil, as pessoas afetadas possuem local para permanecer neste momento, mas a estrutura de abrigo do município seguirá disponível caso seja necessária assistência.

Além dos destelhamentos, houve ainda o registro da queda de uma árvore de grande porte na estrada em direção ao Salto Ventoso.

Em Garibaldi, o Corpo de Bombeiros relatou que, desde as 5h foram realizados seis atendimentos para corte de árvores caídas. Às 7h, outras três ocorrências foram registradas, sendo uma delas na BR-470, no km 226. As demais foram em áreas urbanas do município.

Em Carlos Barbosa, os bombeiros atenderam duas ocorrências relacionadas ao temporal: uma por queda de árvore de médio e grande porte na localidade de Desvio Machado e outra por condutores de energia caídos no bairro Triângulo.

Em Flores da Cunha, houve registros de destelhamentos em imóveis localizados na Rua Júlio de Castilhos, no Centro, e nos bairros São Cristóvão, Aparecida e São José. Também foi registrada a queda de uma árvore na RS-122, no km 103, deixando a rodovia em meia pista.

Em Nova Petrópolis, os bombeiros removeram galhos que caíram sobre a RS-235, sem consequências para o tráfego.