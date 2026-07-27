Governo do RS e prefeitura de Caxias do Sul oferecem cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, indústria e serviços 

Estão disponíveis as últimas 191 vagas para os cursos gratuitos de qualificação profissional em Caxias do Sul. Através do programa RS Qualificação — Recomeçar 2026 em parceria com a prefeitura, a iniciativa busca auxiliar inscritos no CadÚnico, que estejam desempregados, a se recolocaram no mercado de trabalho.
Dividido em três etapas, o programa já contabilizou 2.913 inscrições para 342 vagas neste ano. Agora, na última fase, as capacitações foram estruturadas de acordo com as demandas atuais do mercado de trabalho e contemplam áreas como tecnologia, indústria e serviços. Entre os cursos oferecidos estão:
- Informática e Ferramentas Google para o Trabalho;
- Operação de Máquinas Injetoras de Termoplásticos;
- Técnicas em Costura Industrial;
- Logística – Gestão de Estoques;
- Técnicas de Serviços de Recepção ao Turista;
- Técnicas Básicas de Confeitaria;
- Atendimento ao Cliente;
- NR10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
- Excelência no Atendimento para Garçons.
As atividades são presenciais e, além da formação, os participantes que atenderem aos critérios de frequência e aproveitamento poderão receber bolsa permanência, conforme a carga horária do curso, podendo chegar a um valor entre R$ 750 e R$ 1,5 mil.
Como participar
As inscrições são realizadas de forma online, por meio de formulário eletrônico disponível no site oficial do município. Após realizada a inscrição, é necessário seguir os seguintes passos:
- Preencher o formulário. Responda todas as perguntas até o final para garantir a participação.
- Entrar no grupo de WhatsApp. O link será disponibilizado ao final do formulário. É essencial entrar no grupo para receber as próximas informações.
As vagas são inicialmente previstas para inscritos no CadÚnico que estejam desempregados. Mais informações podem ser obtidas no Centro de Capacitação e Comércio (CCC), pelo telefone (54) 3218-6014, que também atende via WhatsApp.