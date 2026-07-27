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Governo do RS e prefeitura de Caxias do Sul oferecem cursos gratuitos nas áreas de tecnologia, indústria e serviços 

Programa é voltado a desempregados inscritos no CadÚnico. Bolsas permanência podem chegar a até R$ 1,5 mil conforme o curso. Veja como participar

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