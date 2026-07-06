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Frio intenso, geada, sol e chuva: como será a semana na Serra

A atuação de uma massa de ar polar mantém as manhãs geladas e favorece grande variação térmica nos próximos dias

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Pablo Ribeiro

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