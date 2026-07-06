Frio intenso, geada, sol e chuva: como será a semana na Serra

A semana começa com mudança nas condições do tempo na Serra após o fim de semana de tempo estável. Conforme a Climatempo, nesta segunda-feira (6), a circulação de umidade mantém o céu predominantemente nublado na região, com períodos de chuva fraca e chuviscos ao longo do dia. Também há possibilidade de formação de nevoeiro em alguns pontos da região. O destaque é a chamada mínima invertida, quando a maior temperatura ocorre durante o amanhecer e os termômetros caem ao longo do dia. Em Caxias do Sul, o dia começou com os termômetros em torno de 13°C e deve atingir a mínima de 7°C à noite.
A partir de terça-feira (7), uma massa de ar frio e seco avança sobre o Rio Grande do Sul, afastando a instabilidade e garantindo tempo firme. Na Serra, o dia será de céu entre claro e parcialmente nublado, com frio intenso nas primeiras horas da manhã e possibilidade de geada nas áreas de maior altitude. Em Caxias do Sul, a temperatura varia entre 3°C e 9°C.
Na quarta-feira (8), o frio ganha ainda mais intensidade durante o amanhecer. A previsão aponta geada ampla nas áreas mais elevadas da Serra, enquanto o sol predomina ao longo do dia, permitindo elevação gradual da temperatura. Em Caxias do Sul, os termômetros devem marcar entre 2°C e 15°C.
A quinta-feira (9) mantém o padrão de tempo estável. O dia começa frio, com céu parcialmente nublado, mas o sol aparece durante praticamente todo o período e favorece uma tarde mais agradável. As temperaturas ficam entre 6°C e 18°C, sem previsão de chuva.
Já na sexta-feira (10), a estabilidade perde força. O dia ainda terá presença de sol entre muitas nuvens, mas a nebulosidade aumenta ao longo das horas e há previsão de pancadas de chuva durante a noite. Em Caxias do Sul, a mínima prevista é de 11°C e a máxima de 16°C.
Como fica o tempo na sua cidade
Caxias do Sul
- Segunda: mínima de 7ºC e máxima de 13ºC
- Terça: mínima de 3ºC e máxima de 9ºC
- Quarta: mínima de 2ºC e máxima de 15ºC
- Quinta: mínima de 6ºC e máxima de 18ºC
- Sexta: mínima de 11ºC e máxima de 16ºC
Vacaria
- Segunda: mínima de 7ºC e máxima de 14ºC
- Terça: mínima de 2ºC e máxima de 9ºC
- Quarta: mínima de -0ºC e máxima de 16ºC
- Quinta: mínima de 4ºC e máxima de 18ºC
- Sexta: mínima de 9ºC e máxima de 18ºC
São José dos Ausentes
- Segunda: mínima de 7ºC e máxima de 15ºC
- Terça: mínima de 2ºC e máxima de 10ºC
- Quarta: mínima de 2ºC e máxima de 16ºC
- Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 18ºC
- Sexta: mínima de 10ºC e máxima de 16ºC
Gramado
- Segunda: mínima de 7ºC e máxima de 14ºC
- Terça: mínima de 4ºC e máxima de 10ºC
- Quarta: mínima de 3ºC e máxima de 17ºC
- Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 19ºC
- Sexta: mínima de 11ºC e máxima de 15ºC
Bento Gonçalves
- Segunda: mínima de 8ºC e máxima de 13ºC
- Terça: mínima de 3ºC e máxima de 10ºC
- Quarta: mínima de 2ºC e máxima de 15ºC
- Quinta: mínima de 7ºC e máxima de 19ºC
- Sexta: mínima de 12ºC e máxima de 17ºC