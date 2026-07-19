Fornecimento de água em bairros de Farroupilha e Garibaldi serão normalizados neste domingo 

Ao menos 17 bairros de Farroupilha e Garibaldi que estão sem abastecimento de água desde sábado (18) terão o serviço retomado neste domingo (19).

Em comunicado, a Corsan/Aegea informou que o problema em Farroupilha foi causado por quedas de energia. A equipe instalou um gerador no bairro Buratti.

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O fornecimento de água nos bairros Industrial, Monte Pasqual, Alvorada, Ipanema, Altos da Julieta e São Gabriel será retomada gradativamente no início da noite de domingo.

Já em Garibaldi, foi reparada a falha em um bombeamento no recalque do sistema de abastecimento. A água voltará a ser distribuída ao longo da tarde de domingo nos bairros Centro, São Francisco, Alfândega, Linha Vitória, Bela Vista I e II, Champagne, Chácaras, Juventude, Vale dos Pinheiros e parte do Cairú.



