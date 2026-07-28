Fondue vegano transforma tradição de inverno, amplia inclusão e atrai turistas a festival em Gramado

Hortaliças são usadas no prato para atender a clientes que não consomem produtos de origem animal. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

Quem visita o 1º Festival do Fondue de Gramado encontra muito mais do que as tradicionais sequências de queijo, carne e chocolate. Entre as experiências oferecidas pelos 18 restaurantes participantes está o fondue vegano, uma adaptação criada pelo restaurante Le Belle Canto para atender clientes que não consomem produtos de origem animal.

O restaurante funciona desde 2015 e, conforme a proprietária Lilíam Prinstropp, a sequência de fondue sempre esteve presente no cardápio. A partir de uma demanda observada entre clientes vegetarianos e, posteriormente, veganos, a casa desenvolveu versões adaptadas da experiência. A motivação surgiu da percepção de que pessoas com restrições alimentares acabavam excluídas de momentos normalmente compartilhados entre familiares, amigos ou casais.

— A experiência do fondue leva entre uma hora e meia e duas horas. A pessoa até tinha opções veganas à la carte no cardápio, mas não conseguia viver todas as etapas da sequência — afirma.

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A versão vegana começou a ser desenvolvida durante a pandemia. Após testes iniciais, o restaurante criou uma receita própria, que passou por adaptações até chegar ao formato atual. Hoje, o queijo vegetal é produzido de forma artesanal, com fermentação natural, em ambiente separado da cozinha principal. As bases utilizadas são castanha-de-caju e grão-de-bico, opção criada também para atender clientes com alergias alimentares. O restaurante também oferece acompanhamentos, como carne de soja e legumes, além da opção de fondue de chocolate vegano.

As bases utilizadas são castanha-de-caju e grão-de-bico. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

Seis anos depois da implementação, o público formado por veganos, vegetarianos e pessoas com restrições alimentares já representa entre 30% e 40% dos clientes da casa, de acordo com a empresária.

— Quando começamos, percebemos o tamanho da necessidade que existia. Muitas pessoas chegavam a Gramado e não se sentiam acolhidas, mesmo com a grande quantidade de restaurantes disponíveis — diz.

A empresária relata que a inclusão de novas versões da sequência também buscou atender consumidores com intolerância à lactose e ao glúten, além de pessoas com diabetes.

Também há a opão de fondue feito com chocolate vegano. Ana Júlia Griguol / Agência RBS

Fondue como atrativo turístico

A ampliação das opções acompanha a própria evolução do fondue na cidade. Conforme o presidente da Abrasel Hortênsias, Marcelo Wazlawick, o prato chegou a Gramado na década de 1970, inicialmente servido apenas com queijo e pão.

Nos anos 1990, a criação da sequência com queijo, carne e chocolate ajudou a popularizar o modelo que se tornou conhecido pelos visitantes. Hoje, mais de 80 restaurantes da cidade trabalham com fondue, gerando mais de mil empregos formais. São versões diferentes que incluem carnes, frutos do mar, diferentes tipos de queijo e chocolate, além das opções veganas.

— O fondue faz parte da identidade de Gramado. Ele representa o encontro entre boa gastronomia, clima acolhedor e momentos especiais vividos em família, entre amigos ou a dois — afirma Wazlawick.

Para valorizar essa tradição e a consolidação dessa experiência como um atrativo turístico, a Abrasel Hortênsias promove até 2 de agosto o 1º Festival do Fondue de Gramado. Ao todo, 18 restaurantes participam da programação, com propostas e experiências diferentes em torno de um dos pratos mais tradicionais da Serra Gaúcha.