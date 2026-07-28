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Fondue vegano transforma tradição de inverno, amplia inclusão e atrai turistas a festival em Gramado

Receita própria feita com castanha-de-caju e grão-de-bico foi criada para ampliar a experiência de clientes com restrições alimentares e já representa até 40% do público que frequenta o restaurante.

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Ana Júlia Griguol

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