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Foguetes feitos por estudantes da rede municipal ganham os céus em mostra de Caxias do Sul

Alunos de 22 escolas participaram da etapa final de um projeto desenvolvido desde março, que uniu ciência, trabalho em equipe e experimentação

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Maria Fernanda Chaves

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