Foguetes feitos por estudantes da rede municipal ganham os céus em mostra de Caxias do Sul

Cerca de 300 estudantes de 22 escolas da rede municipal participaram, na manhã desta sexta-feira, da 2ª Mostra Municipal de Foguetes, em Caxias do Sul. O evento, que aconteceu no Ecoparque, marcou a etapa final de um projeto desenvolvido desde março, no qual os alunos planejaram, construíram e testaram foguetes produzidos com materiais simples.
O objetivo da competição era lançar os foguetes na maior distância possível. Para isso, os estudantes precisaram aplicar, na prática, conceitos como pressão, força e ângulo de lançamento.
Segundo a professora Letícia Bolzan, a atividade integra diferentes áreas do conhecimento e também desenvolve habilidades socioemocionais.
— É uma atividade que envolve conhecimentos de matemática, física, química e também de engenharia. Durante o processo, eles aprendem a trabalhar em grupo, resolver problemas e lidar com as adversidades — explica.
Os modelos utilizados variaram conforme a faixa etária dos participantes. Os alunos menores lançaram pequenos foguetes de canudo impulsionados pelo ar, enquanto os mais velhos utilizaram foguetes feitos com garrafas PET e bombas de ar.
A expectativa pela competição tomou conta das equipes. O estudante Joaquim Soberal, de 12 anos, destacou a confiança no trabalho realizado.
— Foi bastante desafio. Deu errado às vezes, mas a gente conseguiu construir direito. Aprendi a ter paciência, aprender com os erros e trabalhar em equipe — disse.
Ao longo de toda a manhã, os alunos realizaram os lançamentos. Cada equipe fez dois voos e a distância percorrida pelos foguetes foi medida por avaliadores.
— Temos toda uma equipe fazendo a medição de cada voo, e as escolas ficam com muita expectativa para fazer os melhores lançamentos — explica o avaliador Tiago Romio.
A mostra também apresentou exemplos de estudantes que seguiram na área após a primeira edição do projeto. João Pedro de Souza, de 16 anos, participou da abertura do evento com um foguete desenvolvido com propulsão por combustão. Ele foi um dos vencedores da primeira edição, e através da classificação foi selecionado para representar Caxias do Sul na Jornada de Foguetes, fase presencial da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e da Olimpíada Brasileira de Astronáutica e Astronáutica (OBA), que aconteceu no ano passado em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.
— Com os resultados que a gente atingiu, fomos chamados para uma competição nacional em Barra do Piraí. Abre muita trajetória. A gente pensa que é só um foguete, mas vai muito além do que imaginamos — afirmou.
Confira os vencedores:
Nível 1 - 1º a 3º ano
- 1º lugar: EMEF Osvaldo Cruz (9,42 metros) - Estudante: Manoela da Rosa
- 2º lugar: EMEF Vereador Marcial Pisoni (7,12 metros) - Estudante: Angeleth Antonella Zamora Alejo
- 3º lugar: EMEF Luiza Morelli (6,50 metros) - Estudante: Ysadora Salazar
Nível 2 - 4º e 5º ano
- 1ª lugar: EMEF Vereador Marcial Pisoni (33,40 metros) - Estudante: Otávio da Rosa
- 2º lugar: EMEF Luiza Morelli (27 metros) - Estudante: Allana Madalosso Duarte
- 3º lugar: EMEF Alfredo Belizário Peteffi (26,10 metros) - Estudante: Douglas Dominique Dias Pereira
Nível 3 - 6º a 9º ano
- 1º lugar: EMEF Engenheiro Dario Granja Sant’Anna (199,87 metros) -
Estudantes: Ana Luiza Boeira Quadros, Eric Lemes, Micaela Fonseca dos Santos, João Henrique Guedes Glowacki
- 2º lugar: EMEF Prefeito Luciano Corsetti (186,42 metros) - Estudantes: Lauren Borges de Souza, Murilo Ramos de Pietro, Kauan Tailor Siqueira de Moraes
- 3º lugar: EMEF Presidente Tancredo de Almeida Neves (176,81 metros) - Estudantes: Evelyn Lourenço Moreira, Izabelly de Lima Drum, Júlia Emanuelli Alves de Moraes, Rafaela Oliveira Viana
Destaque Especial
- Foguete Multiestágio - foguete de garrafa pet que separa um módulo em pleno voo
- EMEF Nova Esperança (55,37 metros) - Estudantes: Maria Eduarda Almeida dos Santos, Bryan Amaral Grafe, Henrique Gabriel Pereira, Henrique Fernandes Pozzatto