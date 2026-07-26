FestiQueijo 2026 bate recorde de público com 38,8 mil visitantes em cinco fins de semana em Carlos Barbosa 

Evento realizado em Carlos Barbosa reúne gastronomia típica e a produção de queijos, tradicional na cidade. William Cabral / Divulgação

A 34ª edição do FestiQueijo terminou neste domingo (26) em Carlos Barbosa com o maior público da história do evento. O festival, realizado no Centro Cultural Mãe de Deus, recebeu 38,8 mil visitantes em cinco fins de semana.

Conforme a organização, foram recebidos visitantes de mais de 700 cidades, vindos de 12 Estados. O público total contabiliza todas as atividades da programação no salão, incluindo o dia de abertura, a edição especial dedicada aos idosos e o encerramento.

Os visitantes consumiram 10 mil quilos de queijo, 7 mil unidades de doces e 2,7 mil quilos de frios. Entre as bebidas, foram servidas 27 mil garrafas de espumante e 11 mil garrafas de vinho. Havia 19 expositores que serviam mais de 50 variedades de queijos, vinhos, espumantes, além de práticos típicos da região.

O crescimento do festival dois constante ao passar das semanas, com picos de público. Só no quarto fim de semana de julho, foram 7,9 mil pessoas.

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— O clima colaborou, especialmente aos finais de semana, o que ajudou no desempenho desta edição. Tudo isso confirma a força e a importância do festival para Carlos Barbosa e para toda a Serra gaúcha — celebra Francisco Guazzelli, presidente do 34º FestiQueijo.

Novidade nesta edição, a Piazza FestiQueijo, na Rua Coberta, ofertou à comunidade um ambiente para degustar a gastronomia e celebrar. Entre massas, pizzas, sopas, tábuas de frios, sanduíches, fondues, sobremesas e uma variedade de vinhos, espumantes, cafés e quentão 11,5 mil pedidos foram entregues.

Já o Mercato FestiQueijo, que disponibiliza para compra os produtos servido dentro, reuniu 30 expositores, com mais de 15 segmentos, gerando R$ 1,3 milhão em vendas.

A próxima edição acontecerá entre 25 de junho e 25 de julho de 2027. A iniciativa é realizada por meio da parceria entre ACI Carlos Barbosa, diretoria voluntária do 34º FestiQueijo e prefeitura de Carlos Barbosa.