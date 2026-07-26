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FestiQueijo 2026 bate recorde de público com 38,8 mil visitantes em cinco fins de semana em Carlos Barbosa 

Evento reuniu pessoas provenientes de 12 Estados. Mais de 10 mil quilos de queijo e 27 mil garrafas de espumante foram servidas

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