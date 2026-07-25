Fenachamp elege a nova corte para edição de 2027, em Garibaldi

A nova corte da Festa do Espumante Brasileiro, a Fenachamp 2027, foi conhecida na noite de sexta-feira (24), em Garibaldi. A estudante de Jornalismo Louíse Ferrari Tasca, 22 anos, foi coroada como rainha do evento. Cerca de 800 pessoas acompanharam o concurso, que contou com a participação de 12 candidatas e sete jurados.
A corte foi completa com as princesas Laura Nicaretta Montemaggiore, 23, e Taís Furlanetto Bortolini, 26. A Miss Simpatia é Camila Letícia Batisti, 30.
— Recebo esta missão com muita gratidão e responsabilidade. É uma honra representar Garibaldi e a Fenachamp — discursou Louíse, emocionada.
Os jurados atribuíram notas à entrevista — que avaliou cultura, conhecimento, comunicação e expressão, com peso de 60% — e ao desfile na passarela, que considerou beleza, simpatia, desenvoltura e elegância.
As soberanas eleitas receberam como premiação um curso de italiano e um anel de ouro. A 19ª Fenachamp será realizada de 7 a 31 de outubro de 2027.