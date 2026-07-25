Geral

19ª edição
Notícia

Fenachamp elege a nova corte para edição de 2027, em Garibaldi

A estudante de Jornalismo Louíse Ferrari Tasca, 22 anos, foi coroada como rainha do evento

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS