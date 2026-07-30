Fauna e flora gaúcha inspiram exposição que une aquarela e cerâmica em Gramado 

Ana Julia Griguol / RBS TV

A fauna e a flora do Rio Grande do Sul são o ponto de encontro de duas artistas que estarão em exposição no Varanda Boutique Hotel, em Gramado. Na terça-feira (29), o empreendimento recebeu uma mostra que reúne as aquarelas de Adriana Höppner e as criações em cerâmica de Marina Balestreri, em uma proposta que busca aproximar arte, natureza e hospitalidade. Agora, os quadros ficam expostos no hotel e podem ser adquiridos pelos visitantes, enquanto as cerâmicas estão no ateliê da artista.

A exposição apresenta de um lado a coleção Pássaros da Serra, desenvolvida por Adriana especialmente para o hotel. As obras retratam espécies que fazem parte da paisagem regional, como beija-flor, bem-te-vi, gralha-azul, sabiá-laranjeira, sanhaço-cinzento e tico-tico.

Já Marina expõe coleções de cerâmicas inspiradas em elementos da vegetação serrana.

Por meio de linguagens distintas, as artistas buscam criar uma narrativa visual que una diferentes aspectos da natureza da região, conectando a fauna e a flora. O hotel funciona como cenário para essa experiência, transformando seus ambientes em espaços de contemplação e convivência.

As obras de Adriana Höppner e as peças produzidas por Marina Balestreri podem ser adquiridas pelos visitantes.

Entre hotéis e aquarelas

Criada em meio a pincéis, tintas e pinturas, a empresária Adriana Höppner encontrou na aquarela uma forma de preservar memórias familiares e expressar sua conexão com a natureza gaúcha. Sócia-diretora do Hotel Rita Höpper e do Varanda Boutique Hotel, ela transformou uma paixão cultivada desde a infância em uma produção artística que hoje ganha espaço em exposições e desperta o interesse de visitantes do Brasil e do exterior.

A relação de Adriana com a arte começou cedo, influenciada pelo avô, artista responsável por aquarelas e pelas pinturas que decoravam o hotel da família. A tradição seguiu com o pai, que manteve o trabalho de conservação dos elementos artísticos do empreendimento e incentivou a filha a assumir o legado. Fez o primeiro curso de pintura aos 10 anos e, desde então, encontra na pintura um refúgio e uma maneira de se expressar.

Há cerca de dois anos, Adriana decidiu concentrar a produção em um tema que acompanha diariamente: os pássaros. Observadora da fauna que frequenta o jardim de sua casa, passou a estudar espécies encontradas no Rio Grande do Sul e transformá-las em aquarelas. A escolha também dialoga com o perfil dos hóspedes que recebe. Segundo ela, muitos turistas estrangeiros buscam levar consigo alguma lembrança que represente a cultura e a natureza local.

Para Adriana, é possível transformar hotéis em espaços de promoção cultural.

A intenção é ampliar a realização de exposições e abrir espaço para artistas da região apresentarem seus trabalhos aos hóspedes e à comunidade.

— Queremos fazer mais exposições e trazer outros artistas. Temos muitos visitantes de várias partes do Brasil e do exterior, e acreditamos que esse contato com a arte local é importante — diz.

Do mercado financeiro à cerâmica

O que começou como um passatempo despretensioso se transformou em profissão e em uma marca autoral inspirada na natureza da Serra gaúcha. Moradora de Gramado, a ceramista Marina Balestreri tem formação na área administrativa e também em design de interiores, mas, nos últimos cinco anos, ela decidiu investir na cerâmica. A inspiração surgiu enquanto fazia caminhadas por Gramado.

— Eu passeava pela cidade, caminhava de manhã com meu marido e tudo o que tinha a ver com a natureza me chamava muita atenção. Comecei a usar isso na argila e percebi que tinha uma predisposição para trabalhar com a cerâmica que eu não imaginava — conta.

Com o tempo, amigos e conhecidos passaram a encomendar peças. O que era hobby se tornou negócio. Instalado na residência da artista, em Gramado, o ateliê reúne coleções inspiradas na fauna, na flora e nos elementos naturais da região. Segundo Marina, esse universo se tornou o DNA de seu trabalho. Cada peça aborda um aspecto diferente da relação entre natureza, memória e espiritualidade.

Segundo ela, a motivação para trabalhar com cerâmica está ligada às memórias familiares construídas ao redor da mesa.