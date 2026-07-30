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Hortênsias
Notícia

Fauna e flora gaúcha inspiram exposição que une aquarela e cerâmica em Gramado 

Mostra aproxima diferentes linguagens artísticas em experiência que conecta natureza, hospitalidade e identidade local

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Ana Júlia Griguol

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