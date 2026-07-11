Farroupilha terá mutirão para cadastro de doadores de medula óssea

Farroupilha realiza na próxima terça-feira (14) um mutirão para cadastro de novos doadores voluntários de medula óssea. A ação terá 200 vagas disponíveis e será realizada no Centro de Atendimento Psicossocial Infantojuvenil, no bairro São Luiz, das 8h30min às 16h30min.

A iniciativa é promovida pela secretaria Municipal da Saúde, em parceria com a Associação Farroupilhense Pro Saúde e o Hemocentro de Caxias do Sul (Hemocs). Os interessados devem fazer o agendamento pelo telefone (54) 99612-2219.

Para participar do cadastro, é necessário ter entre 18 e 35 anos, estar em boas condições gerais de saúde e apresentar um documento oficial com foto. Durante o atendimento, o voluntário passa por uma entrevista e realiza a coleta de uma pequena amostra de sangue, utilizada para o exame de tipagem HLA, que identifica as características genéticas necessárias para avaliar a compatibilidade com pacientes que precisam de transplante.

Após o cadastro, os dados são incluídos no Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea (Redome). Caso o voluntário seja compatível com alguém que necessite do transplante, ele poderá ser chamado para realizar a doação.