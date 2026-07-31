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Farroupilha promove campanha de recolhimento de materiais recicláveis neste sábado

Ação ocorre das 8h às 11h30min, em formato drive-thru, no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL)

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