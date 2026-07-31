Farroupilha promove campanha de recolhimento de materiais recicláveis neste sábado

A tradicional campanha de recolhimento de materiais recicláveis de Farroupilha será realizada neste sábado (1º). Durante a ação, os itens poderão ser entregues das 8h às 11h30min, em formato drive-thru, no pavilhão ao lado da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), na Rua Nataly Valentini, onde era realizada a Feira Livre do Produtor Rural. A campanha será realizada mesmo em caso de chuva.

Conforme a Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, entre os objetos que serão aceitos estão todos os tipos de vidros, inclusive quebrados, como garrafas, copos, frascos diversos, entre outros, com exceção de lâmpadas e pilhas, que precisam de destinação específica.

Também serão aceitas tampinhas, caixas de papelão, esponjas, blisters de medicamentos, óleo de cozinha e alumínios. A campanha também recolhe embalagens laminadas, como as de salgadinho, de café e chimarrão, caixas aluminizadas, como as de leite.