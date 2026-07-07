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Desespero e esperança 
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Família encontrada abraçada e sem vida nos escombros comove bombeiro caxiense em missão na Venezuela

Salatiel Slongo está com uma equipe gaúcha que atua desde o dia 3 de julho em operações de resgate após terremoto na região de La Guaira, no dia 24 de junho.

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Renata Oliveira Silva

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