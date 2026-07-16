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Empresa melhor classificada para executar obra que prevê acabar com alagamentos na Vila Ipiranga, em Caxias, é inabilitada

Segundo a prefeitura, um novo certame será lançado para a construção do chamado tanque de detenção. Dispositivo também deve proteger a região de Galópolis

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