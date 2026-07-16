Empresa melhor classificada para executar obra que prevê acabar com alagamentos na Vila Ipiranga, em Caxias, é inabilitada

Estrutura será linear e ocupará trechos de vias do bairro Cristo Redentor. Ricardo Rech / Divulgação

A empresa Toniollo Busnello S/A foi inabilitada na licitação para a construção do reservatório de detenção de água do loteamento Vila Ipiranga, em Caxias do Sul. A empresa havia sido a melhor classificada, contudo não atendeu aos índices econômicos exigidos no edital.

Agora, segundo a prefeitura, um novo certame será lançado para a construção do tanque de detenção, visto que não há mais prazo para recursos. As outras quatro empresas que participaram do certame não enviaram a documentação solicitada.

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O reservatório terá capacidade para receber 4.500m³ de água da chuva e tem o objetivo de evitar alagamentos na Vila Ipiranga, no bairro Cristo Redentor.

O dispositivo também deve proteger a região de Galópolis, uma vez que pretende reduzir o volume de água que chega até a comunidade.