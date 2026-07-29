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"Em um minuto caiu tudo": granizo destrói parte de igreja e danifica escola no interior de Flores da Cunha

Temporal em Mato Perso arrancou telhados, derrubou árvores e assustou moradores da comunidade

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Marcos Cardoso

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Pablo Ribeiro

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