"Em um minuto caiu tudo": granizo destrói parte de igreja e danifica escola no interior de Flores da Cunha

A forte chuva de granizo que atingiu a Serra na noite de terça-feira (28) provocou estragos em Mato Perso, no interior de Flores da Cunha. Um dos principais símbolos da comunidade, a Igreja Santa Juliana teve parte da estrutura destruída após ser atingida pela força do vento e das pedras de gelo. O temporal também danificou o telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto, e atingiu o salão da comunidade, a subprefeitura e a unidade básica de saúde. Os danos em residências e propriedades particulares ainda estão sendo levantados.

Morador da região, o agricultor Alceu José Julianoti, 47 anos, conta que o temporal começou por volta das 23h30min e surpreendeu os moradores pela intensidade.

— Foi muito cruel, dava medo de ver. Teve muito granizo e vento forte. Depois vimos, pelo grupo da comunidade, que a igreja tinha sido destruída — relata.

Ele mora a cerca de um quilômetro e meio da capela e afirma que nunca havia presenciado um temporal semelhante:

— Já vi temporais fortes, mas igual a esse nunca. Foi muito cruel mesmo.

Quem mora ao lado da igreja também viveu momentos de tensão. Camila Kehl, 33, conta que a chuva começou com pedras pequenas, mas, em poucos segundos, ganhou força:

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— Primeiro caíram aquelas pedrinhas pequenas. Depois parou e começaram os pedrões. Era só pedra, nem parecia chuva. Em um minuto caiu tudo. Caíram árvores sobre a nossa casa, a igreja ficou destruída e todo mundo saiu para a rua, sem luz e sem saber o que fazer.

Além da igreja, a escola onde o filho de Camila estuda também foi atingida pelo temporal. Parte do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto foi arrancada pela força do vento.

— A escola do meu filho se foi. A gente fica sem saber o que fazer — lamenta.

Segundo a moradora, a destruição abalou emocionalmente a comunidade, que é bastante unida. A Igreja Santa Juliana recebe celebrações no início e no fim de cada mês e permanece aberta aos domingos para os fiéis:

— Nunca tinha visto isso. Acho que todo mundo está em pânico. É uma comunidade muito unida e a igreja faz parte da nossa história.

Apesar da destruição em prédios e residências, não há registro de feridos na localidade.

"Nós vamos reconstruir juntos"

A Igreja Santa Juliana pertence à Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio. Na manhã desta quarta-feira (29), o reitor do Santuário, padre Ricardo Fontana esteve na comunidade para avaliar os danos e prestar apoio aos moradores, que agora começam a discutir os primeiros passos para a reconstrução do templo.

— A gente fica muito sentido. Foi uma igreja praticamente destruída e as estruturas ficaram comprometidas. Mas nós vamos reconstruir juntos, como comunidade de fé, como comunidade de Mato Perso e, de modo especial, da comunidade de Santa Juliana. É uma comunidade que tem muita força para recomeçar — disse Fontana.

Igreja Santa Juliana. Neimar De Cesero / Agência RBS

Segundo o padre, a prioridade agora é concluir as avaliações técnicas antes de definir como será a recuperação do prédio. A Defesa Civil deverá apresentar um laudo sobre os danos e, na sequência, a Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio pretende reunir lideranças da comunidade, engenheiros, arquitetos e demais profissionais para definir o projeto de reconstrução.

Apesar da gravidade dos danos estruturais, parte importante do patrimônio religioso foi preservada. Com acompanhamento da Defesa Civil, a equipe conseguiu retirar do interior da igreja as imagens sacras e outros objetos históricos.

— O presbitério não foi atingido. As imagens, os candelabros e a parte do altar foram salvos. O grande problema está na lateral da igreja, onde há rachaduras e fendas que comprometem a estrutura — relata.

A igreja foi interditada pela Defesa Civil e permanecerá fechada até a conclusão dos laudos técnicos. O coordenador da equipe administrativa da Comunidade Santa Juliana, Moisés Giacomin afirma que o impacto emocional foi imediato ao ver um patrimônio construído por gerações de moradores ser atingido pelo temporal.

— O desespero bate quando a gente vê algo construído pelos nossos antepassados vir ao chão. É algo indescritível. Agora é o momento de respirar, se acalmar e tomar as melhores decisões.

Escola terá que reorganizar retorno às aulas

A escola Antônio de Souza Neto, referência para as famílias de Mato Perso, teve parte do telhado e da quadra de esportes completamente destruída pela força do vento. A diretora Claudete Conte acredita que os danos tenham sido causados mais pela intensidade do vento do que pela chuva.

Segundo ela, a escola se preparava para receber os alunos na próxima semana, após o recesso escolar, e uma programação especial estava sendo organizada justamente na quadra de esportes, espaço que foi um dos mais atingidos:

— Felizmente, tudo aconteceu durante a noite. Não havia estudantes nem funcionários na escola. Os bens materiais podem ser repostos, mas o valor humano é muito maior.

Secretário da escola, Douglas Turella esteve no prédio na terça-feira (28), poucas horas antes do temporal, e conta que tudo estava preparado para a retomada das aulas.

— Passei em todas as salas, organizei os livros didáticos e fui conferir o sistema de som que tinha sido instalado no ginásio. Estávamos deixando tudo pronto para receber as crianças na próxima semana — relata.

Na manhã desta quarta, ao percorrer os cerca de 40 quilômetros entre Caxias do Sul e Mato Perso, Turella encontrou galhos caídos pelo caminho. Ao chegar na comunidade, a destruição da Capela Santa Juliana já indicava a força do temporal.

— Quando vi a capela daquele jeito, pensei: "Meu Deus, quero ver como ficou a escola". Bastou dobrar a esquina para encontrar pedaços do telhado do ginásio espalhados.

A escola atende a praticamente todos os estudantes da comunidade de Mato Perso, além de alguns alunos da região de Monte Bérico, em uma parceria com a prefeitura. Agora, a direção trabalha para recuperar a estrutura e garantir o retorno das atividades o mais rápido possível.

— É inacreditável. Muita coisa se perdeu, mas as crianças precisam ter aula. O que importa agora é conseguir reorganizar a escola para recebê-las novamente — diz o secretário.