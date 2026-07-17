Em pleno inverno, Serra terá temperaturas próximas aos 30°C até domingo

Sensação de frio deverá retornar no domingo devido à umidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Antes da chegada da chuva na Serra, as temperaturas seguirão acima do que se espera para um período de inverno, com marcas próximas aos 30°C no fim de semana. Em Caxias do Sul, a máxima prevista para o sábado (18) é de 27°C e a mínima fica em 19°C. As informações são da Climatempo.

Enquanto a sexta-feira (17) é marcada pelo fortalecimento do vento norte sobre o Rio Grande do Sul, o sábado será de risco meteorológico, com atuação de frente fria favorável a tempestades. A instabilidade avançará a partir da Fronteira Oeste e Campanha.

Na Serra, haverá, no sábado, aumento de nebulosidade desde cedo e as pancadas de chuvas tornam-se frequentes entre a tarde e a noite. A Climatempo aponta para risco de temporais isolados, raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

No domingo, a região serrana terá céu encoberto e chuva frequente. Seguem as possibilidades de tempestades acompanhadas de vento forte e trovoadas. Com o tempo úmido, a sensação de frio deverá retornar e a temperatura irá começar a cair.

Os meteorologistas indicam, ainda, que a segunda-feira (20) na região será de nuvens e chuva persistente, com temperaturas mais baixas.

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