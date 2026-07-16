Em novo formato, Festival Sabores de Canela sai dos restaurante e vai para o Centro

O Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela terá mais uma edição em setembro, mas, dessa vez, em novo formato: sai dos restaurantes e ganha uma estrutura na Praça João Corrêa, no Centro. O evento ocorre de 2 a 7 de setembro, das 11h às 23h. A entrada é gratuita.
Os pratos que serão vendidos (R$ 48 os salgados e R$ 28 os doces) serão criados exclusivamente para o evento por 12 restaurantes.
As receitas elaboradas buscam valorizar a identidade gastronômica da cidade, com ingredientes como pinhão, queijo serrano, cogumelos, erva-mate, chocolate, vinhos, entre outros.
As atrações artísticas serão no multipalco e irão incluir música e teatro.
Programe-se
- O quê: Festival de Gastronomia e Cultura Sabores de Canela.
- Onde: Praça João Corrêa, Centro de Canela.
- Quando: de 2 a 7 de setembro.
- Quanto: entrada gratuita.