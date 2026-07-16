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Culinária da Serra
Notícia

Em novo formato, Festival Sabores de Canela sai dos restaurante e vai para o Centro

Evento reunirá, em setembro, 12 restaurantes e atrações culturais na Praça João Corrêa, com entrada gratuita

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Augusto Martins

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