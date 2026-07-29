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Em menos de um ano, desastres destroem estruturas de três igrejas históricas de Flores da Cunha

Capela Santa Juliana, em Mato Perso, Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes e Capela São João Batista, no Travessão Alfredo Chaves, sofreram danos com as ocorrências climáticas

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Gabriela Alves

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