Em menos de um ano, desastres destroem estruturas de três igrejas históricas de Flores da Cunha

Capela Santa Juliana, em Flores da Cunha, ficou danificada pela chuva de pedras nesta quarta-feira (29). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em um período de cerca de oito meses, a comunidade de Flores da Cunha foi surpreendida três vezes por desastres climáticos em igrejas da comunidade. A mais recente foi a Capela Santa Juliana, no distrito de Mato Perso, que teve parte da estrutura destruída após ser atingida pela força do vento e das pedras de gelo na madrugada desta quarta-feira (29).

O temporal também destruiu a estrutura do telhado da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antônio de Souza Neto, o salão da comunidade, a subprefeitura e uma unidade básica de saúde. Ninguém ficou ferido.

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Pouco mais de dois meses atrás, em maio, um incêndio de grandes proporções destruiu a parte interna da igreja Nossa Senhora de Lourdes, a matriz de Flores da Cunha.

Incêndio no teto da igreja destruiu a parte interna. Júlio César Ruaro / Divulgação

As chamas se iniciaram no teto e danificaram o telhado da construção, que desabou sobre a mobília e artigos que estavam dentro da igreja. Paredes e vitrais também foram atingidos. O que restou foi o altar, construído em cimento. Ninguém se feriu nessa ocorrência e as causas do fogo não foram totalmente esclarecidas.

— Estamos nos sentindo machucados, bastante tristes. Quando a gente está se recuperando de uma, já vem uma outra. E não tem coisa mais dolorida do que você viver esse momento de dor. Mas, acima de tudo, nós estamos medindo o tamanho da nossa força, de recomeçar, de se refazer — afirma o frei Jadir Segala, pároco da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes.

A boa notícia, no caso da Igreja Matriz, é que andaimes já estão sendo posicionados para o início das obras de recuperação. A expectativa do pároco é de que, até o dia 17 de agosto, a estrutura já esteja coberta por tapumes.

A capela teve o telhado arrancado em dezembro de 2025. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outra ocorrência que destruiu um templo religioso foi em dezembro de 2025. A comunidade do Travessão Alfredo Chaves, em Flores da Cunha, viu um cenário de destruição após um temporal no dia 8 de dezembro. O telhado da Capela São João Batista — uma das mais antigas da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, datada de 1924 — foi completamente arrancado. O campanário, de 1941, e o salão também foram afetados durante a chuvarada. O fenômeno foi definido como um tornado pela Defesa Civil estadual.

Naquela ocasião, a quadra de esportes da comunidade, três vinícolas e outros estabelecimentos sofreram danos significativos, afetando diretamente mais de 2 mil moradores.