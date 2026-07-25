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Em dois pontos neste sábado, mutirões de vacinação pretendem chegar a 50% de crianças vacinadas contra a influenza em Caxias

Apenas 41,6% do público de seis meses a seis anos foi imunizado; idosos já atingiram quase 51% da meta

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Pedro Zanrosso

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