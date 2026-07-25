Em dois pontos neste sábado, mutirões de vacinação pretendem chegar a 50% de crianças vacinadas contra a influenza em Caxias

Para receber a imunização é preciso apresentar documento com foto. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

Com menos da metade do público total vacinado contra a influenza, Caxias do Sul recebe, neste sábado (25), a quinta edição do Vacina Caxias. Desde o início da campanha foram imunizadas 60,5 mil pessoas, o que representa 49% do total esperado na cidade, segundo a prefeitura.

Com o objeitvo de aumentar os números, o Vacina Caxias ocorre até as 16h na Praça Dante Alighieri e até as 18h no Vilaggio Caxias.

Nos locais é possível também atualizar o calendário vacinal e imunizar crianças de seis meses a seis anos. O público infantil, segundo dados da secretaria Municipal da Saúde, é o que tem os índices mais baixos até agora. Foram vacinadas, segundo a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica, Magda Beatriz Teles, 11,5 mil crianças, o que representa 41,6% da meta:

— A criança não escolhe, é o responsável que tem que trazer e é um direito dela para prevenir a doença e evitar a transmissão — alerta.

O Vacina Caxias já vacinou, nas últimas quatro edições, mais de 11 mil pessoas.

Idosos atingiram 50%

Único público a atingir mais de 50% da meta, 46,7 mil idosos já se vacinaram em Caxias do Sul. O número representa 50,9% do total esperado.

O aposentado João Mazzochi, 68 anos, aproveitou o sábado para garantir, na Praça Dante Alighieri, mais uma vacina: