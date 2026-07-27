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Caso Luciano
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Duração de três dias e testemunho de 11 pessoas: como será o júri dos acusados pela morte de caminhoneiro de Bom Jesus

Luciano Boeira Melos, 27 anos, desapareceu em julho de 2023. Ministério Público (MP) e defesas dos réus também irão se manifestar em julgamento que começa nesta terça-feira

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Bruno Tomé

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