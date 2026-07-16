Dupla que ameaçava donos de revendas de veículos em Bento Gonçalves é condenada

Duas pessoas foram condenadas pela Justiça nesta semana após terem ameaçado donos de revendas de automóveis em Bento Gonçalves e atacar uma delas. Segundo o Ministério Público (MP), o caso aconteceu em novembro do ano passado.

Os réus Mateus Sosnoski Kruger e Larissa Avelina Pierezan foram condenados pelos crimes de associação criminosa, extorsão e incêndio doloso. Mateus teve pena de reclusão de 21 anos e cinco meses, e Larissa, de 16 anos e seis meses. A decisão é do juiz João Carlos Inácio, da 2ª Vara Criminal de Bento.

Conforme a denúncia, em novembro do ano passado, proprietários de duas revendas começaram a receber ameaças por meio de um aplicativo de mensagens. A dupla investigada exigiria pagamentos semanais. Caso contrário, as vítimas poderiam sofrer represálias.

A acusação do MP narra que após um dos comerciantes recusar o pagamento, o estabelecimento teria sido atacado com quebras dos vidros e arremesso de coquetéis molotov. Veículos foram danificados.

Mais suspeitos estariam envolvidos

De acordo com a sentença, os réus teriam atuado em conjunto com outros suspeitos que não foram identificados. As provas, que incluem a análise de aparelhos celulares, a quebra de sigilo telemático e os depoimentos colhidos no processo, teriam demonstrado a participação dos acusados no crime.