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Dupla que ameaçava donos de revendas de veículos em Bento Gonçalves é condenada

De acordo com denúncia do Ministério Público (MP), réus teriam atacado uma revenda após proprietário não realizar pagamentos solicitados a partir de ameaças

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