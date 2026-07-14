Drive-thru do Caxias Lixo Zero promove coleta especial de resíduos difíceis de reciclar

Cápsulas de café, cartelas de remédios, esponjas de cozinha e tampinhas plásticas estão entre os materiais que a população poderá descartar na terceira edição do Caxias Lixo Zero. A ação acontecerá no sábado (18), das 9h às 15h, no estacionamento da prefeitura de Caxias do Sul.
No local, a equipe do Coletivo Caxias Lixo Zero irá receber e destinar corretamente os resíduos (veja a lista completa abaixo). Todos os resíduos coletados serão encaminhados para cooperativas de reciclagem e projetos parceiros.
A ação visa facilitar o encaminhamento adequado de materiais de difícil reciclagem, além de conscientizar a população sobre a separação correta.
— Ao destinar estes resíduos ao drive, o cidadão está garantindo que eles sejam reciclados, além de valorizar o trabalho de triadores de materiais e incentivar a economia circular — destaca a engenheira ambiental e voluntária do Caxias Lixo Zero Nathalya Dala Zen.
Materiais que serão recebidos:
- Embalagens multicamadas (como as de salgadinho)
- Calçados estragados
- Cápsulas de café
- Cartelas de medicamentos vazias
- Chapas de raio X
- Eletrônicos de pequeno e médio porte
- Embalagens plásticas de ovos
- Embalagens plásticas de padaria
- Escovas de dente
- Tubos de pasta de dente
- Esponjas de cozinha usadas
- Guarda-chuvas e sombrinhas quebradas
- Isopor
- Lonas e banners
- Tampinhas plásticas
- Vidros inteiros (garrafas e potes de conserva