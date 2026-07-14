Geral

Programe-se! 
Notícia

Drive-thru do Caxias Lixo Zero promove coleta especial de resíduos difíceis de reciclar

Terceira edição da ação acontece neste fim de semana em frente à prefeitura. Entrega dos materiais pode ser feita das 9h às 15h

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS