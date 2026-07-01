Do apoio em cirurgias à presença na indústria: prestes a completar 20 anos, Laboratório de Prototipagem Rápida da UCS se adapta ao mercado

Na imagem, um biomodelo. Ariéli Ziegler / Agencia RBS

Criado em 2007, o Laboratório de Prototipagem Rápida 3D da Universidade de Caxias do Sul (UCS) está prestes a completar 20 anos e, ao longo dessas duas décadas, se adaptou ao mercado e se consolidou como uma importante ferramenta para auxiliar a indústria, além de ter ingressado em áreas como a da saúde.

O professor e coordenador do espaço, Carlos Alberto Costa, conta que esse foi o primeiro laboratório da região voltado ao segmento e, na época de sua criação, contava com uma tecnologia diferenciada, que nem mesmo as indústrias tinham. O foco é a criação de peças por meio das impressoras 3D — a máquina constrói do zero um objeto, camada por camada, até que a peça esteja pronta.

— Em um primeiro momento, nós servimos de sustentação para decisões nas empresas sobre quais tecnologias escolher; depois, mostramos o que elas poderiam fazer com essa tecnologia. No início era uma novidade, não havia tanto, nós tínhamos uma tecnologia de ponta que conseguíamos fabricar os modelos em um nível de qualidade muito bom — recorda o professor e coordenador do laboratório.

Todos os modelos criados no laboratório da UCS se baseiam em imagens: após a chegada de um projeto, eles passam por softwares e só depois vão para as máquinas. Entre as vantagens, por exemplo, está a agilidade na produção, principalmente para auxiliar na criação de novos produtos. Um exemplo citado pelo professor são as caixas utilizadas para guardar figurinhas do álbum da Copa do Mundo. Em máquinas maiores, como injetoras, o processo poderia ser mais demorado, e nas impressoras 3D é facilitado.

Ao longo desse período de quase 20 anos, a impressão 3D se popularizou, principalmente dentro das empresas e, ao mesmo tempo, o laboratório expandiu a sua atuação e ingressou, por exemplo, em segmentos como a saúde. Nesse setor são diversos os projetos que se destacam, como a criação de calota craniana, desenvolvida em parceria com um médico neurologista, e que reproduz a parte que necessitaria ser reconstituída no crânio de um paciente.

A atuação também se expande para outras especialidades, como a criação de molde que reconstitui a coluna do paciente e permite ao médico ter a localização exata, no tratamento de escoliose, por exemplo, dos locais onde as peças devem ser colocadas.

— Para ter ideia, um feedback que recebi é que o uso das guias reduziu em 80% o tempo das cirurgias — complementa Costa.

O futuro da tecnologia

Outra possibilidade para desenvolver os projetos no laboratório é a chamada engenharia reversa, ou seja, pegar um produto pronto e desmontá-lo para descobrir como é feito. Para isso, a UCS conta um scanner de alta precisão.

O Laboratório de Prototipagem Rápida conta atualmente com sete impressoras 3D e, em breve, receberá uma nova. De acordo com o professor, todas as máquinas foram adquiridas por meio de verbas do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), entre outras.

O laboratório também se tornou um local para que alunos possam se desenvolver e aprender — não é preciso ser estudantes da UCS para participar de projetos, segundo Costa:

— Hoje, o laboratório atua mais na ajuda para desenvolver soluções. Esse é o nosso foco.