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Do apoio em cirurgias à presença na indústria: prestes a completar 20 anos, Laboratório de Prototipagem Rápida da UCS se adapta ao mercado

Espaço em Caxias do Sul já criou, por exemplo, uma caixa craniana que auxiliou médico durante procedimento

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Marcos Cardoso

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