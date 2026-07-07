Dnit libera trânsito em novo viaduto na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Trecho fica no km 192 da rodovia federal. Dnit / Divulgação

Um dos viadutos que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) constrói na BR-470, na Serra das Antas, foi liberado parcialmente para o tráfego nesta segunda-feira (6). O trecho fica no km 192, em Bento Gonçalves, no trajeto para Veranópolis.

De acordo com o Dnit, a abertura provisória da utilização da elevada no sentido Veranópolis-Bento possibilita o avanço das obras na outra pista, onde segue a etapa de encaixe da estrutura. Ainda durante esta semana as equipes iniciam a aplicação do revestimento asfáltico.

A previsão é que, na semana que vem, o trânsito seja permitido por completo no viaduto. A elevada possui 85 metros de extensão e 15 metros de altura. Ela atua como um novo traçado em um dos trechos mais destruídos pelos deslizamentos de maio de 2024.

A outra elevada, no km 193, sofreu com problemas na obra, mas deve entrar em etapa de montagem nas próximas semanas, conforme o Dnit.

Ambos os viadutos são erguidos afastados das encostas, com vãos e espaçamento entre pilares projetados para suportar a passagem de terra e pedras por baixo das estruturas.

Obras devem ser concluídas neste ano

Neste mês, o trânsito na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, foi alterado para o sistema pare e siga, em substituição às liberações em horários fixos por meio de comboios.