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Dnit libera trânsito em novo viaduto na BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis

Nesta semana equipes devem iniciar a aplicação do revestimento asfáltico. Elevada tem 85 metros de extensão e 15 metros de altura

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Luca Roth

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