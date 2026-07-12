Geral

Trânsito
Notícia

Dezessete novos ônibus vão integrar a frota do transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta segunda-feira

Data também marca o início da linha T1, que conectará os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro, sem passar pela área central

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS