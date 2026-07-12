Dezessete novos ônibus vão integrar a frota do transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta segunda-feira

Quinze deles estarão estacionados na Praça Dante Alighieri, em frente à catedral, desde as primeiras horas da manhã Marcopolo / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul informou, neste domingo (12), que 17 novos ônibus irão compor a frota do transporte coletivo a partir desta segunda-feira (13).

Quinze deles estarão estacionados na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral, desde as primeiras horas da manhã. Às 11h, haverá o repasse formal ao prefeito Adiló Didomenico.

Outros dois veículos já entram em operação na nova linha T1, conectando pela primeira vez os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro, sem passar pelo centro da cidade.

Como funcionará a linha T1

A nova linha T1 terá trajeto pelos bairros Desvio Rizzo, Cidade Nova, Reolon, Matioda, Rota Nova, Santa Lúcia e Pioneiro, em ambos os sentidos. O itinerário não passará pelo Centro. A operação se inicia nesta segunda-feira (13).

A T1 contará, inicialmente, com quatro ônibus e terá frequência inicial de 30 minutos nos horários de maior demanda e de 35 minutos no entre pico.