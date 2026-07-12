Dezessete novos ônibus vão integrar a frota do transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta segunda-feira

A prefeitura de Caxias do Sul informou, neste domingo (12), que 17 novos ônibus irão compor a frota do transporte coletivo a partir desta segunda-feira (13).
Quinze deles estarão estacionados na Praça Dante Alighieri, em frente à Catedral, desde as primeiras horas da manhã. Às 11h, haverá o repasse formal ao prefeito Adiló Didomenico.
Outros dois veículos já entram em operação na nova linha T1, conectando pela primeira vez os bairros Desvio Rizzo e Pioneiro, sem passar pelo centro da cidade.
Como funcionará a linha T1
A nova linha T1 terá trajeto pelos bairros Desvio Rizzo, Cidade Nova, Reolon, Matioda, Rota Nova, Santa Lúcia e Pioneiro, em ambos os sentidos. O itinerário não passará pelo Centro. A operação se inicia nesta segunda-feira (13).
A T1 contará, inicialmente, com quatro ônibus e terá frequência inicial de 30 minutos nos horários de maior demanda e de 35 minutos no entre pico.
A operação será realizada somente de segunda a sexta-feira. Para facilitar a identificação pelos usuários, os ônibus terão a frente e a curvatura do teto pintadas na cor laranja, além de itinerários frontal e lateral com informações da linha.