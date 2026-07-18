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Desvio de trânsito será liberado neste domingo em trecho da obra de duplicação da RS-453 entre Farroupilha e Garibaldi

Alteração ocorre para que se inicie a construção de um dos cinco viadutos previstos na extensão de 17,96 quilômetros entre os dois municípios

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