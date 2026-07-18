Desvio de trânsito será liberado neste domingo em trecho da obra de duplicação da RS-453 entre Farroupilha e Garibaldi

Foto da obra na última sexta-feira. CSG / Divulgação

O desvio das obras de duplicação da RS-453, entre Farroupilha e Garibaldi, será liberado a partir das 13h deste domingo (19). A informação foi confirmada pela concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG). O desvio fica nas proximidades do trevo de acesso ao Barracão, em Bento Gonçalves. Os trabalhos se iniciaram no último dia 6.

Antes da abertura do desvio, a partir das 10h, serão realizadas alterações no trânsito para a execução dos trabalhos finais. Durante esse período, poderá haver liberação alternada das pistas nos dois sentidos da rodovia, o que pode ocasionar lentidão no trecho.

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Segundo a CSG, o local estará devidamente sinalizado e contará com equipes da concessionária orientando o trânsito. Após a liberação, prevista para as 13h, os motoristas que trafegarem pelo trecho deverão utilizar obrigatoriamente o desvio.

No local, no km 107 da rodovia estadual, será construído um dos cinco viadutos previstos no cronograma de obras.

A obra na RS-453 contempla a duplicação de 17,96 quilômetros, entre os km 101,4 e 119,3, além da implantação de 8,66 quilômetros de vias marginais, 13,5 quilômetros de calçadas, cinco viadutos, duas pontes, três passarelas, nove interseções e 24 pontos de ônibus. A nova pista contará com duas faixas de rolamento em cada sentido com acostamentos de 2,5 metros.