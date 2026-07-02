Deslizamento bloqueia parcialmente trecho da RS-110, em Jaquirana 

Um trecho da RS-110, em Jaquirana, na região dos Campos de Cima da Serra, está com bloqueio parcial entre os km 78 e 79 devido a um deslizamento de pedras provocado pelas chuvas. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (2). Ninguém ficou ferido.
Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), no local, o trânsito estará operando em sistema de pare e siga. Porém, não há previsão de liberação total do trecho.
O Daer orienta os motoristas a redobrarem a atenção ao trafegar pelo trecho, respeitando a sinalização no local.