Deslizamento bloqueia parcialmente trecho da RS-110, em Jaquirana 

Trânsito está operando no sistema pare e siga. Polícia Rodoviária Estadual (3ºBPRv) / Divulgação

Um trecho da RS-110, em Jaquirana, na região dos Campos de Cima da Serra, está com bloqueio parcial entre os km 78 e 79 devido a um deslizamento de pedras provocado pelas chuvas. O fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (2). Ninguém ficou ferido.

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Conforme o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), no local, o trânsito estará operando em sistema de pare e siga. Porém, não há previsão de liberação total do trecho.