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Deslizamento bloqueia parcialmente trecho da RS-110, em Jaquirana 

Fato aconteceu na tarde desta quinta-feira (2). Ninguém ficou ferido 

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Renata Oliveira Silva

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