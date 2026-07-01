Defesa Civil reforça ações para enfrentar efeitos do El Niño na Serra

A previsão dos primeiros impactos do El Niño na Região Sul do Brasil mobiliza a Defesa Civil na Serra. O coordenador regional da Defesa Civil, tenente-coronel Marcelo Almeida de Souza, afirmou que o órgão já intensificou as ações de preparação nos municípios da região para reduzir os efeitos de possíveis eventos climáticos.

No Jornal do Almoço local desta quarta-feira (1º), Souza falou sobre as estratégias para enfrentar situações extremas que podem ser causadas pela passagem do fenômeno climático na região. Segundo Marcelo Almeida de Souza, as medidas são voltadas, principalmente, às regiões Norte e Nordeste do Rio Grande do Sul, área atendida pela 9ª Coordenadoria Regional de Proteção e Defesa Civil (CREPDEC 9). Entre as ações, estão reuniões com os municípios e orientações para o acionamento das secretarias de Obras, Assistência Social e demais órgãos que integram o sistema de proteção e defesa civil.

O coordenador afirmou que a Defesa Civil passa por uma nova etapa de estruturação. A regional, que atendia 62 municípios, passou a abranger 49. Já a equipe foi ampliada de dois para sete integrantes, sendo seis militares e uma servidora civil responsável pelo apoio técnico, pela gestão e pelo planejamento.

Marcelo Almeida de Souza também destacou o intercâmbio de experiências com uma delegação de engenheiros da Itália. O grupo visitou o Vale do Taquari e Bento Gonçalves para conhecer as áreas atingidas por desastres, as ações realizadas e o planejamento para futuros eventos. Segundo ele, a visita abriu caminho para a construção de um convênio voltado à integração das estratégias de preparação.

Sobre as obras em áreas atingidas, o coordenador explicou que a execução depende de estudos técnicos e da liberação de recursos, o que torna o processo mais demorado.

O Serviço Geológico Brasileiro (SGB) já identificou 615 áreas de risco na Serra. Conforme Marcelo Almeida de Souza, cerca de 34 mil pessoas vivem nesses locais. Ele afirmou que o levantamento ainda não foi concluído e que o trabalho de identificação de áreas vulneráveis e de planejamento de ações mitigatórias continua.