Geral

Chuva
Notícia

Defesa Civil monitora região de Nova Palmira, em Caxias do Sul, após Rio Caí ultrapassar os 200 milímetros  

Situação é definida como "atenção" e, até o momento, não apresenta risco

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS