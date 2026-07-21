Defesa Civil monitora região de Nova Palmira, em Caxias do Sul, após Rio Caí ultrapassar os 200 milímetros  

Defesa Civil de Caxias do Sul / Divulgação

A prefeitura de Caxias do Sul monitora o nível do Rio Caí, nas proximidades de Nova Palmira, que ultrapassou o nível de 200 milímetros, classificado como situação de Atenção.

Conforme o coordenador da Defesa Civil, tenente Armando da Silva, a situação está em monitoramento e, até o momento, não representa condição de alerta. A cota do Rio Caí chegou à 208 milímetros na manhã desta terça-feira (21).

As Defesas Civis de Caxias do Sul e de Nova Petrópolis acompanham a situação de forma permanente. As equipes também estiveram na Vila São Pedro, que constantemente sofre com as cheias do rio, deixando a população ilhada, verificando as condições da comunidade e orientando os moradores. O trecho permanece sob monitoramento.

Atendimentos em função da chuva

Além do monitoramento do nível do Rio Caí, a prefeitura também atendeu chamados na manhã desta terça-feira (21) para desobstrução de bocas de lobo.