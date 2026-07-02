Defesa Civil bloqueia ponte entre Bento Gonçalves e Cotiporã nesta quinta-feira

A ponte sobre o Rio das Antas entre Bento Gonçalves e Cotiporã está com fluxo de veículos bloqueado pela Defesa Civil. A medida é preventiva em virtude do nível do rio. A travessia com acesso pela RS-431 sofre, constantemente, com bloqueios em função da cheia do Rio das Antas.

Para evitar deslocamentos desnecessários e transtornos, a prefeitura de Bento Gonçalves orienta que a população procure rotas alternativas e acompanhe os canais oficiais da prefeitura para novas atualizações.

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A BR-470 é a rota alternativa e, nesta quinta-feira (2), teve tráfego flexibilizado entre Bento e Veranópolis. Agora, a rodovia passa a ser orientada em sistema pare e siga, em substituição às liberações em horários fixos, por meio de comboios. A medida vale durante o dia, sendo que entre 23h e 6h, o fluxo é interrompido em ambos os sentidos.