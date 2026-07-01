Decreto que veta novos alvarás para hotéis e restaurantes é novamente prorrogado pela prefeitura de Gramado

Avenida Borges de Medeiros, no centro da cidade, concentra opções em hotelaria e gastronomia Cleiton Thiele / Reprodução

A prefeitura de Gramado prorrogou novamente o decreto que proíbe a concessão de alvarás para construção de novos restaurantes e hotéis no município.

A suspensão segue agora até o dia 8 de janeiro de 2027 e não se aplica a empreendimentos que já estavam em construção ou com projeto em análise.

Leia Mais Prefeitura de Gramado revoga decreto e volta a liberar novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate

De acordo com o prefeito Nestor Tissot, a extensão do prazo pretende garantir a conclusão e a continuidade dos estudos técnicos sobre o crescimento do município:

— A prorrogação por mais seis meses é uma medida de responsabilidade com o crescimento sustentável de Gramado. Tomamos essa decisão avaliando de perto o comportamento do mercado — destacou.

A suspensão é válida para hotéis a partir de 20 leitos em todo o território da cidade e para restaurantes a partir de 20 de cadeiras na região central de Gramado.

Leia Mais Entenda como a Piá tenta superar dívida de R$ 200 milhões após venda da marca e mudança no modelo de atuação

Segundo o último censo do IBGE, de 2022, Gramado tem cerca de 40 mil habitantes. A cidade já tem 216 hotéis, somando mais de 24 mil leitos. Já estão em construção 13 empreendimentos (que vão totalizar cerca de 10 mil novos leitos), além de outros 33 projetos que estão em análise.

O município também conta com 318 restaurantes ou bares que, juntos, somam cerca de 26 mil cadeiras.

Liberados alvarás para lojas e fábricas de chocolate

Nesta segunda-feira (29), a prefeitura de Gramado revogou decreto e voltou a liberar novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate.

A decisão encerra uma restrição que havia sido estabelecida em 27 de abril, com previsão inicial de vigorar por 180 dias.

Leia Mais Prefeitura de Gramado revoga decreto e volta a liberar novos alvarás para lojas e fábricas de chocolate