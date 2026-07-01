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Decreto que veta novos alvarás para hotéis e restaurantes é novamente prorrogado pela prefeitura de Gramado

Recebimento de protocolos voltados à instalação de grandes empreendimentos segue suspensos até 8 de janeiro de 2027; é a segunda prorrogação desde o final do ano passado

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Pedro Zanrosso

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