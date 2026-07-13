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Das bergamotas à solidariedade: crianças produzem geleias para ajudar famílias em Caxias do Sul

Projeto de escola de Educação Infantil une aprendizado e ação social ao trocar os doces por alimentos não perecíveis destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade

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Debora Padilha

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