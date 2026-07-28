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Da sala de cinema ao combate às fake news: projetos da Serra passam a integrar Mapa Brasileiro da Educação Midiática

Atividades foram desenvolvidas em Caxias do Sul e em Pinhal da Serra

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Marcos Cardoso

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