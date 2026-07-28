Da sala de cinema ao combate às fake news: projetos da Serra passam a integrar Mapa Brasileiro da Educação Midiática

Exibição de projeto voltado ao audiovisual. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Iniciativas da Serra gaúcha passaram a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática, plataforma do governo federal que reúne experiências voltadas ao uso crítico, ético e responsável das mídias e das tecnologias digitais. Duas delas são de Caxias do Sul e outra de Pinhal da Serra. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 23 projetos no levantamento, que reúne 523 iniciativas de todo o país.

O objetivo do mapa é identificar, reunir e dar visibilidade a experiências que contribuam para o desenvolvimento de competências relacionadas à educação midiática.

Lançada em fevereiro, a plataforma funciona por meio de chamadas públicas realizadas em períodos determinados. Até o momento, foram feitas duas seleções em parceria com a Embaixada do Reino Unido, com possibilidade de uma terceira ainda neste ano. Após a inscrição, as propostas passam por avaliação conduzida por técnicos da organização parceira Porvir, que consideram critérios como o conceito de educação midiática, o impacto da iniciativa e os resultados alcançados.

Cinema como ferramenta de educação

De Caxias do Sul, os projetos selecionados são o Cine Bergamota, criado em 2022, e o Cine Diversifica, lançado no ano seguinte. As iniciativas foram idealizadas pela professora de História Gabriela do Amaral Peruffo e pelo produtor cultural Rafael Vebber. Criados no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), os projetos também passaram a atuar em escolas públicas do município.

O Bergamota é uma iniciativa voltada à difusão e à reflexão sobre o cinema latino-americano, integrando cultura, educação e formação crítica. Já o Diversifica utiliza o cinema como instrumento pedagógico e de diálogo social com exibições, debates, oficinas e produções audiovisuais, e segue, por exemplo, a Lei nº 13.006, da exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica.

Na foto Rafael Veber e Gabriela do Amaral Peruffo, idealizadores do Cine Bergamota e Cine Diversifica, atividades da Serra que integraram a iniciativa do Governo Federal. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Em 2024 o Cine Bergamota teve a realização do Vai Ter Filme Hoje, curso de formação para professores, e é estudada a possibilidade de ocorrer uma nova turma. Com valorização do audiovisual brasileiro, o Diversifica está com foco voltado a atender escolas da rede pública de Caxias em sessões, com base em um catálogo, que inclusive pode ser acessado pelo site da iniciativa.

— Tentamos priorizar filmes que sejam possíveis do professor utilizar na aula, dentro do que a gente entende que é uma limitação de horário mesmo, de tempo de período. Priorizamos que sejam filmes que estejam disponíveis gratuitamente, muito embora esse ano a gente tenha aí um novo aliado do projeto que é o Tela Brasil, a plataforma que o governo federal lançou de streaming de cinema brasileiro — diz Gabriela.

Os dois projetos passaram a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática em 29 de junho. Para Vebber, o reconhecimento fortalece o trabalho desenvolvido em Caxias do Sul e incentiva outras iniciativas voltadas ao audiovisual. Além do IFRS, as ações já passaram por escolas municipais e estaduais e por espaços como a Sala de Cinema Ulysses Geremia, o Projeto Pescar e o Ponto de Cultura NAV.

Os interessados em receber exibições podem entrar em contato pelos e-mails bergamota.cine@gmail.com e cine.diversifica@caxias.ifrs.edu.br, ou nas redes sociais do Bergamota e Diversifica.

Combate às fake news

E é de uma cidade com pouco mais de 2,2 mil habitantes o outro projeto da Serra a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática. Desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio São Paulo de Tarso, em Pinhal da Serra, o Caçadores de Fake News é um livro digital feito na plataforma Book Creator.

A professora Giovana Bittencourt Falkenback Picolo foi quem trabalhou a iniciativa com alunos do primeiro ano do Ensino Médio em 2022. A ideia era conscientizar os estudantes e estimulá-los a refletir sobre verificação de fontes, circulação de informações e uso responsável das mídias digitais. Além disso, a proposta buscava levar o tema para dentro de casa:

— Trabalhamos o que era fake news, como é que fazemos para ver a veracidade das notícias, links confiáveis ou não, e aí depois eles fizeram um livrinho. O nosso objetivo final é que as pessoas leiam e que elas comecem a prestar mais atenção, a não divulgar tanta coisa que não procede. E eu sempre digo para eles: Não existe fake news, porque se é falso, não é notícia.

Na foto a professora Giovana Bittencourt Falkenback Picolo que criou o Caçadores de Fake News é um livro digital. Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

O livro pode ser acessado pelo site do Mapa de Experiência. Para a professora, passar a integrar a iniciativa é uma forma de divulgar o trabalho e as produções dos alunos, e para projetar o futuro deles: