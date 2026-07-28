Da sala de cinema ao combate às fake news: projetos da Serra passam a integrar Mapa Brasileiro da Educação Midiática

Iniciativas da Serra gaúcha passaram a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática, plataforma do governo federal que reúne experiências voltadas ao uso crítico, ético e responsável das mídias e das tecnologias digitais. Duas delas são de Caxias do Sul e outra de Pinhal da Serra. Ao todo, o Rio Grande do Sul tem 23 projetos no levantamento, que reúne 523 iniciativas de todo o país.
O objetivo do mapa é identificar, reunir e dar visibilidade a experiências que contribuam para o desenvolvimento de competências relacionadas à educação midiática.
Lançada em fevereiro, a plataforma funciona por meio de chamadas públicas realizadas em períodos determinados. Até o momento, foram feitas duas seleções em parceria com a Embaixada do Reino Unido, com possibilidade de uma terceira ainda neste ano. Após a inscrição, as propostas passam por avaliação conduzida por técnicos da organização parceira Porvir, que consideram critérios como o conceito de educação midiática, o impacto da iniciativa e os resultados alcançados.
Cinema como ferramenta de educação
De Caxias do Sul, os projetos selecionados são o Cine Bergamota, criado em 2022, e o Cine Diversifica, lançado no ano seguinte. As iniciativas foram idealizadas pela professora de História Gabriela do Amaral Peruffo e pelo produtor cultural Rafael Vebber. Criados no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), os projetos também passaram a atuar em escolas públicas do município.
O Bergamota é uma iniciativa voltada à difusão e à reflexão sobre o cinema latino-americano, integrando cultura, educação e formação crítica. Já o Diversifica utiliza o cinema como instrumento pedagógico e de diálogo social com exibições, debates, oficinas e produções audiovisuais, e segue, por exemplo, a Lei nº 13.006, da exibição de filmes de produção nacional nas escolas de educação básica.
Em 2024 o Cine Bergamota teve a realização do Vai Ter Filme Hoje, curso de formação para professores, e é estudada a possibilidade de ocorrer uma nova turma. Com valorização do audiovisual brasileiro, o Diversifica está com foco voltado a atender escolas da rede pública de Caxias em sessões, com base em um catálogo, que inclusive pode ser acessado pelo site da iniciativa.
— Tentamos priorizar filmes que sejam possíveis do professor utilizar na aula, dentro do que a gente entende que é uma limitação de horário mesmo, de tempo de período. Priorizamos que sejam filmes que estejam disponíveis gratuitamente, muito embora esse ano a gente tenha aí um novo aliado do projeto que é o Tela Brasil, a plataforma que o governo federal lançou de streaming de cinema brasileiro — diz Gabriela.
Os dois projetos passaram a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática em 29 de junho. Para Vebber, o reconhecimento fortalece o trabalho desenvolvido em Caxias do Sul e incentiva outras iniciativas voltadas ao audiovisual. Além do IFRS, as ações já passaram por escolas municipais e estaduais e por espaços como a Sala de Cinema Ulysses Geremia, o Projeto Pescar e o Ponto de Cultura NAV.
Os interessados em receber exibições podem entrar em contato pelos e-mails bergamota.cine@gmail.com e cine.diversifica@caxias.ifrs.edu.br, ou nas redes sociais do Bergamota e Diversifica.
Combate às fake news
E é de uma cidade com pouco mais de 2,2 mil habitantes o outro projeto da Serra a integrar o Mapa Brasileiro da Educação Midiática. Desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Médio São Paulo de Tarso, em Pinhal da Serra, o Caçadores de Fake News é um livro digital feito na plataforma Book Creator.
A professora Giovana Bittencourt Falkenback Picolo foi quem trabalhou a iniciativa com alunos do primeiro ano do Ensino Médio em 2022. A ideia era conscientizar os estudantes e estimulá-los a refletir sobre verificação de fontes, circulação de informações e uso responsável das mídias digitais. Além disso, a proposta buscava levar o tema para dentro de casa:
— Trabalhamos o que era fake news, como é que fazemos para ver a veracidade das notícias, links confiáveis ou não, e aí depois eles fizeram um livrinho. O nosso objetivo final é que as pessoas leiam e que elas comecem a prestar mais atenção, a não divulgar tanta coisa que não procede. E eu sempre digo para eles: Não existe fake news, porque se é falso, não é notícia.
O livro pode ser acessado pelo site do Mapa de Experiência. Para a professora, passar a integrar a iniciativa é uma forma de divulgar o trabalho e as produções dos alunos, e para projetar o futuro deles:
— Eu sempre digo para os meus alunos “vocês tem potencial pra voar para onde vocês quiserem”, porque eles acham que porque moramos em uma cidade pequena eles não têm as mesmas possibilidades que os alunos de cidades maiores. Para mim, enquanto professora, mostra que eles têm potencial e que Pinhal da Serra, por mais que seja uma cidade com menos de 3 mil habitantes, eles têm potencial para ir muito longe.