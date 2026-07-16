Cultivo voluntário de hortênsias reforça relação histórica de Gramado com a flor 

Argeu Joel Alves cultiva as flores há mais de 20 anos. Ana Julia Griguol / RBS TV

A flor símbolo de Gramado já faz parte da identidade do município. Afinal, quem chega a um dos destinos turísticos mais visitados do Brasil encontra uma paisagem desenhada por hortênsias.

A relação entre a cidade e a flor é de longa data. No início da década de 1970, Gramado recebeu o título turístico de "Gramado – Jardim das Hortênsias" e desde então, a espécie passou a integrar a identidade local. Por mais de 20 anos, o município promoveu a Festa das Hortênsias e com o passar do tempo, a planta consolidou-se como um atrativo turístico.

Para garantir que essa relação com as hortênsias de fortaleça, a prefeitura de Gramado promove um projeto que aproveita a poda de inverno para produção e distribuição de novas mudas.

O projeto busca inspirar a comunidade a cultivar hortênsias em todos os bairros, um trabalho que o seu Argeu Joel Alves já faz há mais de vinte anos.

— Me espelhei em alguns moradores que hoje não moram mais aqui. Eu achei muito bonito e resolvi seguir nessa linha. Eu não ganho nada por isso, faço porque gosto e assim vou incentivando os demais moradores — relata.

Ele nasceu em Bom Jesus, mas vive em Gramado há mais de 40 anos. No tempo livre, cultiva hortênsias pelo bairro Vale dos Pinheiros, justamente porque vê na flor a identidade do local onde vive, além da sensação de pertencimento que as plantas inseridas na paisagem transmitem.

— Eu vejo as hortênsias e me sinto em casa. Gramado é realmente um grande jardim de hortênsias, o nome da cidade já diz não é?!

A importância do inverno para o cultivo

Florada ocorre entre novembro e fevereiro. Ana Julia Griguol / RBS TV

No período mais frio do ano, as hortênsias entram em um processo natural de dormência. As plantas perdem as folhas e concentram energia para florescer novamente quando as condições de clima, temperatura e luminosidade se tornam mais favoráveis.

— É um sistema de defesa para se preservar, restaurando a energia para depois, quando tiver condições melhores de ambiente, de clima, florescer — explica o coordenador do Horto Municipal de Gramado, Marcio Pottratz.

Para garantir que a florada, entre novembro e fevereiro, seja boa, o trabalho se intensifica nesse período de inverno.

— Agora, fizemos todo o processo de poda e limpeza. Tiramos os galhos que estão mais velhos e também direcionamos a planta. O inverno é o período que a gente tem que fazer esse trabalho, porque lá na frente todo esse processo vai determinar a qualidade e o padrão da flor — afirma o secretário de Agricultura de Gramado, Eliézer Lima.

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O material recolhido é levado ao horto municipal, onde se transforma em novas mudas. Segundo a prefeitura, mais de 600 mil plantas serão distribuídas gratuitamente neste ano.

Pottratz afirma que o trabalho ajuda a preservar a espécie e reduz gastos públicos.