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CSG amplia opções de pagamento do Pedágio Eletrônico com solução via WhatsApp

Consulta e pagamento podem ser feitos pelo aplicativo de mensagem; desconto de 5% não é aplicado nesta modalidade

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Augusto Martins

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