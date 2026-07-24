CSG amplia opções de pagamento do Pedágio Eletrônico com solução via WhatsApp

CSG e Sem Parar firmam parceria com novo método de pagamento do pedágio eletrônico free flow. Gus Wanderlei / Divulgação

Os motoristas que transitam pelas rodovias da concessionária Caminhos da Serra Gaúcha (CSG) agora podem consultar e pagar as tarifas cobradas pelos pedágios eletrônico, conhecidos como free flows, pelo Whatsapp. A novidade foi desenvolvida em parceria com a Sem Parar, empresa que facilita o pagamento de pedágios eletrônicos.

O atendimento para consultar valores em aberto e realizar o pagamento será feito por meio do telefone (11) 98991-2822. O usuário terá que adicionar o número do chat-bot na lista de contatos e depois enviar uma mensagem solicitando as informações. Todos os dados serão gerados com base no código de emplacamento do veículo, requisitado no inicio do bate-papo.

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A forma de efetuar o pagamento pelo sistema será por Pix. A concessionária alerta que o desconto de 5% na tarifa não é aplicado aos pagamentos realizados por meio dos parceiros integrados. O benefício só é concedido a usuários que quitam seus débitos pelo portal ou aplicativo da CSG, bem como aos clientes que utilizam TAG como meio automático de pagamento no veículo, ou ainda nas Bases de Atendimento nas rodovias.