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Corredores do transporte público passam a ser compartilhados com táxis, ônibus escolares, fretados e intermunicipais em Caxias do Sul

Liberação, no entanto, não contempla ruas do centrais como Pinheiro Machado, Sinimbu, Bento Gonçalves, Vereador Mário Pezzi e Marechal Floriano

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Pedro Zanrosso

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