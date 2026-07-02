Corredores do transporte público passam a ser compartilhados com táxis, ônibus escolares, fretados e intermunicipais em Caxias do Sul

Ônibus fretados estão entre os veículos que receberam autorização. Porthus Junior / Agencia RBS

Novas formas de transporte de passageiros foram autorizadas pela prefeitura de Caxias do Sul a utilizar corredores antes exclusivos para o trânsito de ônibus da Visate. Conforme o documento assinado pelo secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, Édio Elói Frizzo, ônibus escolares, fretados e intermunicipais já podem transitar pelas vias. A medida contempla também táxis em caráter experimental, desde que estejam com passageiros embarcados.

O texto não permite, no entanto, o trânsito em corredores de ruas centrais que seguem com fluxo exclusivo para ônibus do transporte coletivo urbano. Ainda está proibido, portanto, a circulação nas ruas Sinimbu, Pinheiro Machado, Bento Gonçalves, Vereador Mário Pezzi e Marechal Floriano.

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O ponto com o maior fluxo de novos veículos utilizando o corredor ficará concentrado na Zona Norte, nas ruas Pio XII e Moreira César no acesso a Caxias pela RS-122 e que cruza os bairros São José, Santa Catarina e Pio X. Ao todo o trecho tem cerca de 2,5 quilômetros.

De acordo com a SMTTM, a alteração foi aprovada após um período experimental de 90 dias quando não foram verificados reflexos negativos à circulação do transporte coletivo urbano, nem atrasos nas linhas de ônibus. Conforme o documento, medidas operacionais, ajustes na sinalização e ações de fiscalização poderão ser adotadas para a adequada implantação da medida.

Alteração reivindicada pelo transporte fretado

Responsável por transportar cerca de 75 mil passageiros por dia em Caxias do Sul, as 25 empresas de fretamento representadas pelo Sinditransp são constantemente multadas de acordo com a entidade.

A multa considerada infração gravíssima é de R$ 294 e prevê sete pontos na carteira. Proprietário da Transfreitas e atual presidente do sindicato, Rudinei Freitas expôs a situação e a preocupação com a mobilidade urbana ao poder público.