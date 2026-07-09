Geral

Desenvolvimento regional 
Notícia

Consulta Popular 2026 terá cinco projetos concorrendo a R$ 1,88 milhão na Serra; conheça quais são

Votação será feita neste mês, a partir do dia 20. Moradores de região poderão escolher entre propostas nas áreas do desenvolvimento social, rural, urbano, turismo e educação contra a violência  

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS