Consulta Popular 2026 terá cinco projetos concorrendo a R$ 1,88 milhão na Serra; conheça quais são

Desenvolvimentos social, rural, urbano, turístico e educacional contra violência são os temas centrais dos projetos escolhidos pelo Conselho de Desenvolvimento Regional da Serra (Corede Serra) para a serem votados na Consulta Popular deste ano.

Ao todo, sete projetos foram apresentados em uma audiência, realizada na tarde da quinta-feira (9), na Universidade de Caxias do Sul (UCS). Desses, cinco foram selecionadas pelos delegados, diretoria executiva e conselho de representantes do Corede para serem votados pelos moradores de região. São eles:

Casa de Acolhimento Regional para proteção integral das Crianças e Adolescentes. Abrangência: Regional; Área: Desenvolvimento Social

para proteção integral das Crianças e Adolescentes. Abrangência: Regional; Área: Desenvolvimento Social Implantação do Sistema Regional de Sinalização Turística em Territórios Turísticos Consolidados e em Consolidação. Abrangência: Regional; Área: Turismo

em Territórios Turísticos Consolidados e em Consolidação. Abrangência: Regional; Área: Turismo Fortalecimento da Agricultura Familiar Regional do Produtor Rural . Abrangência: Municipal; Área: Desenvolvimento Rural

. Abrangência: Municipal; Área: Desenvolvimento Rural Infância protegida e inclusiva : implantação de um Parque Inclusivo para brincar, viver e conviver. Abrangência: Municipal; Área: Desenvolvimento Urbano

: implantação de um Parque Inclusivo para brincar, viver e conviver. Abrangência: Municipal; Área: Desenvolvimento Urbano Respeito que protege: esporte e educação contra a violência. Aquisição de equipamentos para uso em eventos/capacitações e campanhas de sensibilização. Abrangência: Municipal; Área: Secretaria da Mulher.

Desses cinco, os três mais votados pela população da Serra gaúcha receberão recursos de maneira proporcional. O projeto mais votado receberá cerca de R$ 754 mil para ser desenvolvido; o segundo e terceiro terão R$ 565,7 mil cada para execução. O montante total do Orçamento do Estado destinado à Serra é de R$ 1.885.714,29, mesmo valor previsto no ano passado.

Na audiência, também ficou definido que os projetos de Fortalecimento da Agricultura Familiar; Infância Protegida e Inclusiva; e Respeito que protege terão caráter municipal.

Na prática, os recursos serão divididos entre os três municípios com mais votos nos projetos. Como critério para defini-los, os votantes estipularam uma cláusula de barreira conforme o número de eleitores dos municípios.

A votação da Consulta Popular 2026 se inicia em 20 de julho e segue até 26 do mesmo mês. Cada eleitor poderá votar em apenas um projeto. A votação será feita pelo site ou através do WhatsApp (51) 3210-3939.

Para a presidente do Corede Serra, Monica Mattia, todos os projetos possuem potencial para gerar impacto e, embora o montante destinado ao governo do Estado não tenha aumentado, o valor continua sendo fundamental para a execução de ações a nível regional.

— Há projetos que simplesmente não sairiam do papel sem os recursos da Consulta Popular. Por isso, é fundamental que a população participe da votação e mobilize suas redes e escolhas.











