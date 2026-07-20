Conheça a osteopatia, técnica de terapia manual que alivia dores e aumenta a qualidade de vida de bebês a adultos

A fisioterapeuta Fernanda Pissaia se especializou em osteopatia. A formação durou cinco anos. Porthus Junior / Agencia RBS

A osteopatia não é exatamente uma novidade, mas, nos últimos tempos, tem ampliado o número de adeptos que buscam aliviar dores e ter mais qualidade de vida, distante de medicamentos e tratamentos invasivos. A técnica se utiliza de terapia manuais para equilibrar o corpo, sendo indicada desde os primeiros meses da infância até a vida adulta.

O corpo é visto pelo osteopata de forma global, o que significa que o profissional buscará entender não só a queixa, como também o histórico de saúde e os hábitos diários para chegar ao diagnóstico e ao tratamento.

— Falamos que o papel do osteopata é tirar os bloqueios para que o corpo consiga se autorregular, se autocurar. A gente entende que temos uma capacidade de buscar a cura interna, só precisamos liberar esse caminho para que isso realmente aconteça — afirma a fisioterapeuta e osteopata Fernanda Pissaia.

A partir do trabalho com as mãos, o osteopata pode aliviar dores nas costas, no pescoço, nas articulações, além de tratar outras doenças, como rinite, sinusite, labirintite, distúrbios renais, tendinites e constipação intestinal, por exemplo.

No consultório de Fernanda, as queixas mais comuns estão relacionadas ao sistema musculoesquelético — que é composto por ossos, músculos e articulações.

— Os relatos mais comuns, sem dúvida, são as dores na coluna, tanto cervical, como lombar. Mas também temos outras queixas, como dores de cabeça, enxaquecas, dores na articulação temporomandibular, dores articulares — exemplifica.

O número de sessões varia para cada caso. Durante ou após o tratamento, a osteopata pode identificar a necessidade de outros encaminhamentos, como incentivar uma rotina de atividades físicas e direcionar o paciente para o atendimento com outros profissionais.

Osteopatia infantil

Fernanda durante sessão de osteopatia com a bebê Teresa. Camila Ruzzarin / Divulgação

As técnicas manuais da osteopatia ajudam os bebês desde os primeiros dias de vida. A liberação das tensões é capaz de aliviar cólicas, disquesias, refluxos e até facilitar a amamentação e melhorar o sono.

— No bebê, as técnicas são supersutis, são toques muito mais leves, mais gentis, do que no adulto. Com as mãos, vamos dando mobilidade para os tecido que estão enrijecidos — explica Fernanda.

Outro tipo de atendimento comum para este público se refere ao torcicolo congênito. A condição se caracteriza pela contração ou encurtamento dos músculos do pescoço, fazendo com que a criança mantenha a cabeça inclinada para um dos lados.

— O bebê tem muito desconforto e (se não é tratado) começa a gerar atraso motor e assimetrias cranianas — sinaliza a osteopata.

Teresa na primeira sessão, aos oito dias de vida. À época, a família buscou o atendimento pela dificuldade na amamentação. Camila Ruzzarin / Divulgação

Foi esta condição que Fernanda identificou na bebê Teresa, 11 meses, logo no primeiro atendimento, aos oito dia de vida. A mãe, a jornalista Camila Ruzzarin, lembra que buscou a profissional para auxiliar na amamentação. O alívio nas tensões da face foi imediato:

— Era incrível! Ela chegava chorando, com o rostinho tensionado e saia dormindo. E já na primeira avaliação foi observada essa questão do torcicolo — relembra Camila.

Meses depois, as sessões de osteopatia foram intensificadas e aliadas ao atendimento com uma fisioterapeuta motora infantil. O tratamento seguiu de julho do ano passado até abril de 2026.

— A experiência foi muito positiva, era perceptível o avanço, a melhora na qualidade de vida, no desenvolvimento motor da Teresa — detalha a jornalista.

Formação

No Brasil, a osteopatia não é regulamentada como uma profissão independente, diferentemente de países como os Estados Unidos. A especialização é feita por fisioterapeutas após a conclusão da graduação. No caso de Fernanda, a formação durou cinco anos.











