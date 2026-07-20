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Conheça a osteopatia, técnica de terapia manual que alivia dores e aumenta a qualidade de vida de bebês a adultos

A partir do trabalho com as mãos, o osteopata pode aliviar dores nas costas, no pescoço, nas articulações, além de tratar outras doenças

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Alana Fernandes

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