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Notícia

Como projeto voluntário de advogadas da Serra ajuda mulheres a romperem ciclo de violência

Mais Marias, com atendimentos em Carlos Barbosa e Garibaldi, busca orientar e acompanhar vítimas com o objetivo de dar mais segurança a elas após o pedido de ajuda. No RS, Defensoria Pública também presta assistência gratuita

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Bruno Tomé

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