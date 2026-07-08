Com trocas nos comandos de batalhões da Brigada Militar na Serra, oficiais avaliam trabalhos e projetam desafios

Sede do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Brigada Militar (BM) tem mudanças no comando de algumas das principais unidades da Serra. As alterações envolvem o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), de Caxias do Sul; o 36º BPM, de Farroupilha; o 41º BPM, de Gramado; o 10º BPM, de Vacaria; e o Colégio Tiradentes da BM em Caxias do Sul.

As trocas fazem parte de movimentações internas da corporação. O tenente-coronel Márcio Borba Fernandes deixa o comando do 12º BPM após um ano e seis meses e assume o 41º BPM. No lugar dele, entra o tenente-coronel Giovani Gomes, que estava à frente do 36º BPM há três anos.

Em Gramado, o tenente-coronel Ângelo Marcio Ferraz deixa o 41º BPM, onde permaneceu um ano no comando, para assumir o 10º BPM, em Vacaria, que era comandado pelo tenente-coronel Laudemir da Rosa Gomes, que se aposentou e foi para a reserva.

Já o 36º BPM será comandado pelo tenente-coronel Wagner Carvalho dos Santos, que deixa a direção do Colégio Tiradentes de Caxias do Sul após um ano e seis meses. A instituição de ensino agora é comandada pela major Estefanie Fagundes Gomes Caetano.

Questionados pela reportagem, os comandantes responderam às mesmas perguntas sobre a avaliação do período em que estiveram à frente das unidades e as expectativas para as novas funções. No caso do tenente-coronel Ângelo Marcio Ferraz, as informações foram repassadas pela assessoria de imprensa do 10º BPM.

Tenente-coronel Márcio Borba Fernandes

O tenente-coronel Márcio Borba Fernandes, 47 anos, natural de Porto Alegre, integra a Brigada Militar há 28 anos. Ele comandou o 12º BPM, em Caxias do Sul, por um ano e seis meses. Ele passa a comandar o 41º BPM, responsável pelo policiamento em Gramado, Canela, Nova Petrópolis, São Francisco de Paula, Picada Café e Cambará do Sul. Confira a seguir a entrevista com o militar:

Tenente-coronel Márcio Borba Fernandes. 41º BPM / Divulgação

Qual avaliação o senhor faz do trabalho desenvolvido no comando do 12º BPM? Quais resultados ou conquistas considera mais importantes neste período?

Márcio Borba Fernandes: Acredito que o trabalho desenvolvido foi bem-sucedido, focado sempre na integração, tanto entre os componentes do batalhão, quanto com as demais forças de segurança e órgãos públicos afetos à temática. Entregamos em 2025 o ano mais seguro da série histórica, e agora fechamos o primeiro semestre de 2026 com perspectivas promissoras.

Em relação às conquistas, seriam várias para enumerarmos, mas julgo que a principal foi fomentar um ambiente de trabalho baseado no respeito entre oficiais e praças, entre comando e linha de frente, fazendo com que as pessoas desenvolvessem o sentimento de pertencimento, que certamente reflete no atendimento ao cidadão e nos resultados de segurança pública alcançados.

Ao assumir o comando do 41º BPM, quais serão suas prioridades e expectativas para o trabalho junto à tropa e à comunidade?

Primeiramente, conhecer o ambiente de trabalho, interno e externo, pois o 41º BPM, diferentemente do 12º BPM, tem como área de ação seis municípios, o que sugere mais de uma realidade a ser compreendida e atendida.

O foco principal certamente será a metodologia colocada pelo Programa RS Seguro, com o controle dos indicadores criminais, mas também com grande atenção ao policiamento turístico, já que essas cidades possuem vários atrativos e diversos eventos que trazem milhares de pessoas ao longo do ano.

Em relação à tropa, nosso principal objetivo é fazer com que o ambiente de caserna, pautado pela hierarquia e disciplina militar, coexista naturalmente com os postulados da dignidade, da humanidade e do respeito que devem pautar as relações profissionais, pois, estando o policial militar acolhido no seu local de trabalho, certamente irá refletir isso no atendimento ao público, entregando uma segurança pública de maior qualidade.

Tenente-coronel Giovani Gomes

Natural de Carlos Barbosa, o tenente-coronel Giovani Gomes tem 54 anos e completou 32 anos de serviço na Brigada Militar em fevereiro deste ano. Ele estava no comando do 36º BPM, em Farroupilha, há três anos, além de ter atuado anteriormente como subcomandante da unidade. Confira a entrevista:

Tenente-coronel Giovani Gomes. Eduardo Figueiró / 36° BPM / Divulgação

Qual avaliação o senhor faz do trabalho desenvolvido no 36º BPM? Quais resultados ou conquistas considera mais importantes nesse período?

Giovani Gomes: A avaliação é de dever cumprido com excelência para com a comunidade e demais entidades do município de Farroupilha. Sempre acreditei que não fazemos nada sozinhos e, com o apoio e comprometimento de nossos homens e mulheres do 36º BPM e demais parceiros, conseguimos frear os indicadores de criminalidade monitorados pelo Estado.

Em relação aos resultados, o de nos tornarmos um dos municípios mais seguros do Estado em redução de indicadores da segurança. O 36º BPM ganhou distinções sendo homenageado em Porto Alegre pelas conquistas, bem como foi destaque nas reuniões do RS Seguro pelas boas práticas.

Ao assumir o comando do 12º BPM, quais serão suas prioridades e expectativas para o trabalho junto à tropa e à comunidade?

O trabalho se torna facilitado, pois o 12º BPM foi a minha primeira unidade na Serra e depois acabei trabalhando em outros momentos no batalhão. Cheguei em Caxias do Sul com 225 mil habitantes em dezembro de 1997 e hoje assumirei com em torno de mais de 500 mil habitantes.

As estruturas de meios humanos e materiais do 12º BPM eu já conheço. Houve mudança de praças e oficiais desde então, mas nada que traga prejuízos para a gestão a ser realizada de agora em diante, pois estaremos com uma excelente equipe de profissionais, sendo muitos deles já conhecidos nossos.

Chegaremos e avaliaremos em um primeiro momento as dinâmicas locais, realizaremos reuniões com os efetivos do Estado Maior e demais segmentos internos e, havendo necessidade, colocaremos em prática novas estratégias. Mas acredito que o que tem sido feito até o momento tem logrado êxito em suas ações.

Tenente-coronel Wagner Carvalho

O tenente-coronel Wagner Carvalho dos Santos, 47 anos, natural de Caxias do Sul, integra a Brigada Militar há 20 anos. Ele deixa a direção do Colégio Tiradentes de Caxias do Sul após um ano e seis meses para assumir o comando do 36º BPM, responsável pelo policiamento em Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos, Antônio Prado, Nova Roma do Sul e Nova Pádua. Confira a entrevista:

Tenente-coronel Wagner Carvalho. Jackson Cardoso / Brigada Militar / Divulgação

Ao deixar o comando do Colégio Tiradentes, qual avaliação o senhor faz do trabalho desenvolvido? Quais resultados ou conquistas considera mais importantes nesse período?

Wagner Carvalho: Foi um grande desafio e, ao mesmo tempo, um grande aprendizado comandar uma unidade de ensino da Brigada Militar, por se tratar de uma experiência inédita para mim, que tive minha carreira voltada à atividade-fim de policiamento. Ainda assim, tivemos avanços importantes no intuito de fortalecer a qualidade do ensino, a disciplina, os valores cívicos e a formação integral dos nossos alunos.

Destaco o envolvimento dos alunos em atividades pedagógicas, olimpíadas do conhecimento, ações cívicas, culturais, esportivas e sociais. Também tive um olhar especial para a promoção de melhorias estruturais na sede do colégio, além da busca por parcerias para a aquisição de um veículo de transporte para os alunos do Tiradentes.

Deixo a função com sentimento de gratidão e dever cumprido, certo de que o Colégio Tiradentes seguirá cumprindo com excelência sua missão educacional e social.

Ao assumir o comando do 36º BPM, quais serão suas prioridades e expectativas para o trabalho junto à tropa e à comunidade?

Encaro com responsabilidade a incumbência de comandar o 36º BPM, unidade responsável pelo policiamento em seis municípios da região. Minha expectativa é dar continuidade ao trabalho realizado pelo tenente-coronel Giovani Gomes e pela Brigada Militar na região, que apresenta excelentes indicadores de criminalidade.

Também serão prioridades a aproximação com a comunidade, a integração com todos os órgãos de segurança e administrações municipais, além do cuidado especial com nossos homens e mulheres que atuam no atendimento das demandas do 190 e nas ações preventivas que a corporação desenvolve nos municípios da área do 36º BPM.

Tenente-coronel Ângelo Marcio Ferraz

O tenente-coronel Ângelo Marcio Ferraz, 49 anos, natural de Salto do Jacuí, tem 21 anos de serviços prestados à Brigada Militar. Ele deixa o comando do 41º BPM, em Gramado, onde permaneceu um ano, para assumir o 10º BPM, responsável pelo policiamento em Vacaria e outros 19 municípios da região Nordeste da Serra.

Tenente-coronel Ângelo Marcio Ferraz. 10º Batalhão de Polícia Militar (10º BPM) / Divulgação

Ao longo da carreira, Ferraz também atuou no 12º BPM, em Caxias do Sul, no 36º BPM, em Farroupilha, além de unidades do Vale do Rio dos Sinos.

Conforme a assessoria do 10º BPM, o oficial destaca como prioridades o fortalecimento do policiamento ostensivo, a integração com a comunidade e o aprimoramento das ações preventivas.

A atuação, segundo a Brigada Militar, será voltada à manutenção dos indicadores criminais sob controle, à continuidade da prestação do serviço policial militar e à preservação da ordem pública nos municípios atendidos pela unidade.

Major Estefanie: primeira mulher na direção do Colégio Tiradentes

A major Estefanie Fagundes Gomes Caetano, 40 anos, assumiu em junho a direção do Colégio Tiradentes de Caxias do Sul e entrou para a história da instituição como a primeira mulher a ocupar a função. Natural de Lavras do Sul, a oficial substitui o tenente-coronel Wagner Carvalho dos Santos.

A nova diretora integra a Brigada Militar desde 2012 e, antes de assumir a escola, atuava como subcomandante do 43º BPM, em Bento Gonçalves, unidade onde permaneceu por 12 anos. Formada em Direito pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), a major tem especialização em Processo Penal e mestrado em Direito pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

Major Estefanie Fagundes Gomes Caetano. Comunicação Social do Colégio Tiradentes de Caxias do Sul / Divulgação

Segundo a major, a experiência em Bento Gonçalves foi marcada pelo avanço estrutural da Brigada Militar e pela integração com a comunidade. Ela destaca que investimentos em tecnologia, equipamentos e viaturas contribuíram para melhorar as condições de trabalho dos policiais e os resultados da unidade.

— Desde que eu ingressei na instituição, a Brigada se modernizou bastante. Teve um avanço na tecnologia, a questão do Programa de Incentivo ao Aparelhamento da Segurança Pública (Piseg), onde os empresários destinam o ICMS, que ajudou a comprar viaturas, além da questão dos armamentos — afirmou.

Para ela, um dos principais diferenciais do trabalho desenvolvido em Bento foi a participação da comunidade no apoio à segurança pública.

— A comunidade sempre ajudou. Os empresários apoiam muito a Brigada Militar. A gente também tem uma integração muito forte com os outros órgãos de segurança e consegue ter resultados nos indicadores criminais — destacou.

No Colégio Tiradentes de Caxias do Sul, Estefanie assume a quarta direção da instituição, que tem quatro anos de funcionamento e é a mais nova entre as oito unidades da rede no Estado. Ela afirma que pretende priorizar a qualidade do ensino e preparar os estudantes para novos desafios acadêmicos e profissionais.

A major cita como exemplo os resultados já alcançados pelo colégio, que em 2025 teve o melhor desempenho entre as escolas públicas de Caxias do Sul no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A meta, segundo ela, é ampliar esse desempenho com projetos e parcerias.

— Minha prioridade é a metodologia de ensino, ter um ensino de qualidade cada vez melhor, para que eles possam ingressar bem no mercado de trabalho. Mas isso passa também pelo ambiente. O aluno precisa estar em um espaço onde se sinta bem, acolhido, com locais bons de convivência — explicou.

Sobre o fato de ser a primeira mulher a comandar o Colégio Tiradentes de Caxias, Estefanie afirma que recebe a função como um desafio e uma oportunidade de contribuir com a instituição.

— Eu fico muito feliz de poder ser a primeira mulher comandante da escola. É um desafio, porque eram três homens comandando antes, mas acredito que meu comprometimento e minha dedicação vêm independentemente de eu ser mulher ou não — disse.

A major avalia que a presença feminina na liderança pode agregar uma nova perspectiva à gestão da escola, especialmente em temas como acolhimento e acompanhamento dos alunos.