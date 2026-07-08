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Com trocas nos comandos de batalhões da Brigada Militar na Serra, oficiais avaliam trabalhos e projetam desafios

Mudanças envolvem unidades de Caxias do Sul, Farroupilha, Gramado e Vacaria, além da direção do Colégio Tiradentes

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Pablo Ribeiro

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