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Notícia

Com termômetros abaixo de zero, São José dos Ausentes registra geada no amanhecer

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temperatura chegou a -1ºC neste sábado (4)

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Bruno Tomé

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