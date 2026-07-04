Com termômetros abaixo de zero, São José dos Ausentes registra geada no amanhecer

Geada registrada em São José dos Ausentes. Anapio Pereira / Arquivo pessoal

Um dos pontos mais altos do Estado, São José dos Ausentes registrou geada no amanhecer deste sábado (4). De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada no município dos Campos de Cima da Serra foi de -1ºC.

Registros foram feitos pelo morador Anapio Pereira, na Pousada Monte Negro. O local fica a 1,4 mil metros de altitude, próximo a um dos cânions da cidade.

A geada pôde ser vista especialmente nos veículos e na grama da pousada, que ficou embranquecida.

Geada na Pousada Monte Negro. Anapio Pereira / Arquivo pessoal

Conforme o Inmet, depois do amanhecer congelante, a máxima deve ser de 11ºC em São José dos Ausentes. Segundo a previsão do instituto, a massa de ar polar que atua na região Sul neste fim de semana gerou condições para a geada.

Já em Caxias do Sul, maior cidade da região, os termômetros marcaram a mínima de 2ºC durante a madrugada. A máxima deve ser de 13ºC no sábado.

Municípios da Serra entre as mínimas do Estado

No amanhecer de sábado, três municípios dos Campos de Cima da Serra estão entre as 20 menores temperaturas do Estado, conforme levantamento do Climatempo. Além de São José dos Ausentes, aparecem Vacaria, com -0,1ºC, e Bom Jesus, com 0,8ºC.

A menor temperatura do RS foi registrada em Quaraí, na Fronteira Oeste, com -2,3ºC. Perto desta mínima estão Santana do Livramento, com -2,2ºC, e São José dos Ausentes, com -1,8ºC.

Para domingo (5) e segunda-feira (6) não há uma expectativa para grandes mudanças na temperatura, conforme o Inmet. Mesmo que a massa de ar frio perca a força, segue a chance de nova geada.