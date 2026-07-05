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Com subsídio de R$ 1 milhão, prefeitura de Bento Gonçalves mantém tarifa de ônibus sem reajuste

A medida é válida por seis meses. Sem o auxílio, o valor da passagem aumentaria de R$ 6,60 para R$ 7,25 

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