Com subsídio de R$ 1 milhão, prefeitura de Bento Gonçalves mantém tarifa de ônibus sem reajuste

De acordo com a prefeitura, sem o subsídio, a tarifa passaria de R$ 6,60 para R$ 7,25. ASCOM Bento / Divulgação

A tarifa do transporte público de Bento Gonçalves seguirá sem aumento ao usuário, ou seja, R$ 6,60, valor definido ainda em maio de 2025. Para isso, a prefeitura publicou no Diário Oficial da última sexta-feira (3), a autorização de concessão de subsídio de R$ 1,083 milhão por seis meses às concessionárias.

De acordo com a prefeitura, sem este subsídio, a tarifa passaria de R$ 6,60 para R$ 7,25. Além disso, as passagens do transporte seletivo, que iriam para R$ 8,55, permanecem R$ 7,90 e, a interdistrital (varia conforme o itinerário), também permanece sem alterações.

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Porém, o subsídio será concedido apenas sobre as passagens efetivamente registradas nas catracas dos ônibus. Sendo assim, as empresas responsáveis precisarão apresentar um relatório mensal com o total de passageiros pagantes do referente mês, além de possibilitar a consulta pelos técnicos da prefeitura, a qualquer tempo, das informações constantes no Sistema de Bilhetagem Eletrônica.