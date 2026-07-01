Com salários de até R$ 11 mil, inscrições para o concurso do Ipam, em Caxias, se encerram nesta quinta-feira

A carga horária das vagas variam de 12 a 40 horas semanais. Mateus Argenta / Divulgação

Com duas vagas inicias e formação de cadastro reserva para 11 cargos, as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam), de Caxias do Sul, se encerram nesta quinta-feira (2). As inscrições devem ser realizadas no site Fundatec.

A carga horária das vagas variam de 12 a 40 horas semanais. Com isso, os salários ficam entre R$ 3.613,41 e R$ 11.614,55. Um dos benefícios é o auxilio-alimentação de R$ 1.020,36.

As vagas a serem preenchidas exigem do ensino fundamental ao ensino superior:

Ensino fundamental: motorista

motorista Ensino médio: agente administrativo, técnico em contabilidade e em informática.

agente administrativo, técnico em contabilidade e em informática. Ensino superior: analista de sistemas, assistente social, contador, enfermeiro, médico, odontólogo e psicólogo.

O valor da inscrição é de R$ 80 para ensino fundamental; R$ 120 para ensino médio; e R$ 180 para ensino superior.