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Com salários de até R$ 11 mil, inscrições para o concurso do Ipam, em Caxias, se encerram nesta quinta-feira

Inscrições devem ser realizadas no site da Fundatec

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Augusto Martins

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