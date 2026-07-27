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Com organizadora do concurso investigada, prefeitura de Gramado anula certame público

A prefeitura diz que decisão foi tomada com base nas recentes investigações ao Instituto Legalle. A organizadora affirma que "aguarda a autorização do município para retomar o processo"

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Augusto Martins

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