Com organizadora do concurso investigada, prefeitura de Gramado anula certame público

A prefeitura de Gramado divulgou que o concurso público nº 01/2025 foi anulado. A decisão, segundo o poder público, foi tomada com base nas recentes investigações ao Instituto Legalle, que é alvo do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por fraudes na gestão de inscrições de concurso público.

Segundo a nota, a decisão foi tomada "diante da constatação de graves irregularidades e vícios insanáveis cometidos exclusivamente pela banca organizadora contratada, o Instituto Legalle." Uma recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e um parecer da Procuradoria-Geral do Município de Gramado foram utilizadas para justificar o cancelamento.

Contatada, a Legalle Concursos diz que o concurso de Gramado está suspenso temporariamente, e não anulado: "Como organizadora, a Legalle está seguindo essa determinação e aguarda a autorização do município para retomar o processo".

Com a invalidação do concurso, o valor da taxa de inscrição será devolvida — as diretrizes e orientações estão disponíveis no site oficial do município.