Com organizadora do concurso investigada, prefeitura de Gramado anula certame público

A prefeitura de Gramado divulgou que o concurso público nº 01/2025 foi anulado. A decisão, segundo o poder público, foi tomada com base nas recentes investigações ao Instituto Legalle, que é alvo do Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) por fraudes na gestão de inscrições de concurso público.
Segundo a nota, a decisão foi tomada "diante da constatação de graves irregularidades e vícios insanáveis cometidos exclusivamente pela banca organizadora contratada, o Instituto Legalle." Uma recomendação administrativa do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul e um parecer da Procuradoria-Geral do Município de Gramado foram utilizadas para justificar o cancelamento.
Contatada, a Legalle Concursos diz que o concurso de Gramado está suspenso temporariamente, e não anulado: "Como organizadora, a Legalle está seguindo essa determinação e aguarda a autorização do município para retomar o processo".
Com a invalidação do concurso, o valor da taxa de inscrição será devolvida — as diretrizes e orientações estão disponíveis no site oficial do município.
O concurso visava preencher as vagas de Monitor de Educação, Orientador Educacional, Professor de Artes, Professor de Atendimento Educacional Especializado, Professor Bilingue, Professor de Biologia, Professor de Educação Física, Professor de Educação Infantil, Professor de Espanhol, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Matemática, Professor de Música, Professor de Português, Professor de Séries Iniciais, Psicopedagogo e Supervisor Pedagógico.