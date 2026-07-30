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Terra do Moscatel
Notícia

Com números recordes e novas categorias, 21ª Seleção de Vinhos de Farroupilha será nos dias 4 e 5 de agosto

Serão 277 amostras de 14 vinícolas, avaliadas por especialistas em 24 categorias diferentes

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Augusto Martins

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