Com números recordes e novas categorias, 21ª Seleção de Vinhos de Farroupilha será nos dias 4 e 5 de agosto

A 21ª Seleção de Vinhos de Farroupilha irá premiar os melhores vinhos moscatéis na próxima semana, nos dias 4 e 5 de agosto. Considerada a maior edição da história, serão 277 amostras de 14 vinícolas reunidas.
A análise sensorial será realizada por 44 especialista. Entre eles, enólogos, especialistas, jornalistas e convidados. Ao todo, serão 24 categorias que irão refletir a diversidade da produção vitivinícola do município.
O concurso ainda divulgou a ampliação das categorias (confira abaixo), dando mais espaço para derivados da uva moscato como: Espumante Moscatel Natur, Extra Brut, Brut e Demi-sec, Vinho elaborado sob mínima intervenção enológica (orgânicos e biodinâmicos) e Brandy de Moscato.
A pontuação seguirá as normas internacionais. Com isso, serão premiadas até 30% das amostras inscritas em cada categoria, mas para isso elas precisam alcançar pontuação mínima de 87 pontos, em uma escala de 100.
Confira as categorias:
- Vinho tinto de mesa seco
- Vinho tinto de mesa suave
- Vinho branco de mesa seco
- Vinho branco de mesa suave
- Vinho rosé de mesa (seco/suave)
- Vinho tinto fino seco safrado e/ou não safrado
- Vinho tinto fino seco safrado de guarda
- Vinho branco fino seco (exceto moscatéis)
- Vinho branco fino seco Moscatel tranquilo (engarrafado)
- Vinho branco fino seco Moscatel tranquilo (a granel)
- Vinho branco fino Moscatel demi-sec/suave
- Espumante Moscatel branco
- Espumante Moscatel rosé
- Espumante Moscatel Reserva (evoluídos)
- Espumante brut – método Charmat
- Espumante Moscatel Natur, Extra Brut, Brut e Demi-sec
- Espumante brut – método tradicional
- Espumante demi-sec (qualquer método)
- Vinho frisante Moscatel
- Suco de uva integral natural
- Vinho rosé fino seco
- Vinho licoroso (Mistela) de base Moscatel
- Vinho elaborado sob mínima intervenção enológica (orgânicos e biodinâmicos)
- Brandy de Moscato