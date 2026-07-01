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Com mesa adaptada e equipe de 15 pessoas, hospital veterinário da Universidade de Caxias do Sul faz história com tomografia em equino

Potra de quatro meses e 160 quilos veio de Passo Fundo para fazer o exame na UCS. Instituição diz que procedimento é inédito no Rio Grande do Sul

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Gabriela Alves

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