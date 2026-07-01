Com mesa adaptada e equipe de 15 pessoas, hospital veterinário da Universidade de Caxias do Sul faz história com tomografia em equino

Bruno Zulian / Divulgação

Para seres humanos, uma tomografia já se tornou um exame considerado normal. A máquina, em formato de túnel, é capaz de criar imagens detalhadas em "fatias" de ossos, órgãos e tecidos, permitindo uma visualização tridimensional. Mas, para um animal de grande porte, o exame ainda é desafiador. Segundo o Instituto Hospital Veterinário (IHVET), da Universidade de Caxias do Sul (UCS), que fez o procedimento na metade de junho, trata-se da primeira tomografia computadorizada em um equino no Rio Grande do Sul.

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A realização do exame mobilizou uma equipe de pelo menos 15 profissionais, entre médicos veterinários, técnicos de imagem e alunos. Mas, conforme o coordenador do curso de Medicina Veterinária, Leandro Ribas, a equipe pode ser menor dependendo do caso.

— Não é comum realizar esse exame nesses animais (de grande porte). Porque precisa ter centros que prestem esse serviço, que tenham o aparelho de tomografia. Existem aparelhos para grandes animais e os que são de humanos e também utilizados para pequenos animais. Na linha pet utilizam-se aparelhos humanos, como esse nosso — explica Ribas.

O exame demorou duas horas e foi necessário adaptar uma mesa para o peso da potra da raça quarto de milha, que, aos quatro meses, pesa 160 quilos. Para fazer a tomografia no aparelho, o peso máximo é de 180 quilos. O animal foi anestesiado para garantir o bem-estar dele e da equipe. A tomografia foi feita para buscar um diagnóstico para uma massa tumoral na face, que, com o aumento constante, passou a comprometer sua respiração.

— A gente tem uma sala preparada para cães e gatos, a mesa suporta até 180 quilos. Nós tínhamos um planejamento de também utilizar para animais mais pesados, só que a gente não tinha tido demanda ainda. O nosso desafio é que a gente adaptou uma mesa para passar o cavalo por dentro e ter acesso ao aparelho — conta.

Para o momento do exame, a potra foi anestesiada na área externa do IHVET e carregada pela equipe até a sala de tomografia. Ela foi mantida sedada durante todo o tempo do exame, acompanhada pela anestesista veterinária do instituto.

A paciente é de um criador da região de Passo Fundo, que procurou na Universidade de Passo Fundo (UPF) assistência para o caso. O processo foi intermediado pela médica veterinária e professora doutora na UPF Taline Scalco Picetti. A potra chegou a Caxias do Sul para o exame por meio de uma parceria entre UPF e UCS.

— É um exame que traz um diagnóstico muito mais preciso que as outras imagens de raio X, por exemplo. Então, a paciente veio deslocada de Passo Fundo, ela nasceu com uma alteração na face. Precisava de uma avaliação e o que a tomografia vai mostrar é a extensão, o tamanho, que tipo de tecido tem ali, quanto invadiu tecidos ou não. A tomografia permite reconstruir a imagem, como se dissecasse o animal. É o que tem de mais moderno para diagnósticos — explica Ribas.

Além dos pets mais comuns, como cães e gatos, o IHVET já fez tomografias em jacarés, cobra sucuri e, agora, a potra.