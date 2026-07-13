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Com mais de 100 interessados, busca pelo novo Papai Noel de Gramado entra na reta final de inscrições

Candidatos que desejam representar o personagem no 41º Natal Luz devem se manifestar até a sexta-feira (17), por e-mail 

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Alana Fernandes

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