Com mais de 100 interessados, busca pelo novo Papai Noel de Gramado entra na reta final de inscrições

O escolhido vai substituir Júlio Rodrigues (foto), que foi o Papai Noel oficial do Natal Luz de Gramado por duas décadas. Ele morreu em maio. Cleiton Thiele / Divulgação

A busca pelo novo Papai Noel de Gramado entrou na reta final nesta semana. As inscrições para os candidatos que desejam representar o personagem no 41° Natal Luz seguem até o meio-dia de sexta-feira (17). Até a manhã desta segunda-feira (13), os organizadores já haviam contabilizado 106 interessados.

A inscrição para a vaga de Bom Velhinho deve ser formalizada pelo seguinte endereço de e-mail: papainoeldonatalluz@gmail.com. Depois, os candidatos recebem um formulário com todas as informações para participar do processo seletivo.

Para se candidatar, é necessário cumprir alguns requisitos, como ter barba natural e mais de 50 anos. Após o fim das inscrições, haverá uma triagem.

Do total, devem ser escolhidos cinco, os quais passarão por uma avaliação presencial, em Gramado. Boa dicção, carisma e desenvoltura serão considerados na escolha. A expectativa é de que o novo Papai Noel seja definido até a segunda quinzena de setembro.

— O Papai Noel atende a Vila de Natal. Então, ele tem o contato direto com as crianças, o que significa que tem que ser muito carinhoso, tem que saber trabalhar com elas — sinaliza o diretor artístico do Grande Desfile de Natal, Rodrigo Drechsler.

O escolhido vai substituir Júlio Rodrigues, que foi o Papai Noel oficial do Natal Luz de Gramado por duas décadas. Ele morreu em maio, aos 71 anos, em decorrência de um câncer.

O 41° Natal Luz de Gramado ocorrerá de 22 de outubro de 2026 a 17 de janeiro de 2027.



