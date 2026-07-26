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Com crianças no carro, trio é preso com 15kg de maconha escondida em caixa de piscina inflável na BR-116, em Vacaria 

Droga estava no porta-malas do veículo, que foi interceptado pela Polícia Rodoviária Federal

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