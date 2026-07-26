Com crianças no carro, trio é preso com 15kg de maconha escondida em caixa de piscina inflável na BR-116, em Vacaria 

Suspeitos são um homem de 29 anos e duas mulheres de 31 e 33; crianças foram encaminhadas ao Conselho Tutelar. Polícia Rodoviária Federal de Vacaria / Divulgação

Um trio formado por um homem de 29 anos e duas mulheres de 31 e 33 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na BR-116, em Vacaria. O caso aconteceu na tarde deste domingo (26).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes deram ordem de parada para um Fox vermelho, que seguia na rodovia. Durante a vistoria, os policiais encontraram cerca de 15 quilos de maconha. A droga estava escondida dentro de uma caixa de piscina inflável, dentro do porta-malas.

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Além dos adultos, duas crianças de três e sete anos estavam no carro. Diante disso, o homem e as duas mulheres foram presos em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Eles foram encaminhados para a delegacia. Já as crianças foram entregues ao Conselho Tutelar.